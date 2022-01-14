【聚焦數據】海關：入世貿２０年，中國貨物貿易規模增長８﹒３倍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署新聞發言人李魁文表示，

２０２１年是中國加入世界貿易組織２０周年。中國進出口總值從２００１的４﹒２２萬億元（

人民幣．下同）增至２０２１年的３９﹒１萬億元，年均增長１２﹒２％。２０年間增長了

８﹒３倍。

在全球市場份額佔比方面，中國也由２００１年的４％大幅提升至２０２１年前三季度的

１３﹒５％，其中２０１３年中國首次成為全球貨物貿易第一大國。２０２１年，中國按美元計

價的外貿規模歷史性首次超過６萬億美元。



＊今年民企進出口總值佔比提升至４８﹒６％＊



２０年來，中國出口年均增長１２﹒５％。機電產品成為了最主要的出口產品，２０２１年

機電產品佔整體出口的５９％。

２０年來，中國貨物貿易進口年均增長１１﹒８％。中國高新技術產品進口穩步上升，年均

增長１４％，推動了中國產業結構的升級轉型；資源類產品進口有序擴大，金屬礦砂、原油、煤

、天然氣等資源類產品進口年均增長１８％，為國內經濟穩定增長提供了有力補充。

２０年來，中國與歐盟、美國、日本、韓國等傳統市場貿易地位穩固，上述貿易夥伴

２０２１年合計佔中國外貿的３８﹒３％。與此同時，中國積極開拓東盟、非洲、拉丁美洲、俄

羅斯、印度等新興市場，與上述貿易夥伴進出口佔比由２００１年的１６％提升至２０２１年的

３０﹒７％。其中，２０２０年東盟成為中國最大貿易夥伴，２０２１年繼續以１４﹒５％的佔

比保持中國最大貿易夥伴的地位。

２０年間，中國民營企業進出口總值佔整體的比重由２００１年的６﹒１％顯著提升至

２０１９年的４２﹒７％，成為中國第一大外貿主體，２０２１年這一比重提升至４８﹒６％。

外貿新業態日新月異。２０２１年中國綜合保稅區、自由貿易試驗區、海南自由貿易港進出

口分別增長了２４﹒３％、２６﹒４％和５７﹒７％，呈現出蓬勃發展的態勢。在新興貿易業態

方面，中國跨境電商、市場採購規模迅速擴大，２０２１年中國跨境電商進出口規模達到

１﹒９８萬億元，增長１５％；市場採購出口增長３２﹒１％。

