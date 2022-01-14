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即市新聞

14/01/2022 12:45

《午市前瞻》大市轉跌惟後市樂觀，料於五十天線至百天線間整固

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收市報２４１７９，跌２５０點或１﹒０３％，
主板成交６５３﹒１５億元。恒生中國企業指數報８４７５，跌１２７點或１﹒４８％。恒生科
技指數報５６９０，跌１０５點或１﹒８３％。

＊黃偉康：２４０００至２４６００整固，農曆年後破百天線＊

　　昨日美國聯儲局副主席提名人布雷納德鷹派口風重挫納指，港股科技股一同受壓，拉低恒指
兩百點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示較為看好後市，因昨夜納指大
跌，但港股科技股跌幅較細，快手（０１０２４）更走高，料有資金由美股流出轉買落後全球的
港股。他料現時五十天線約２４０００水平有支持，之後或於２４０００至２４６００間整固。
　　但黃偉康看好農曆年後，待內地政策因素明朗化後，港股市場進一步消化沽壓，便可以上望
遠百天線水平。

＊匯控農曆年後有望試６０元＊

　　布雷納德發言加強加息預期，黃偉康指加息憧憬近期一直盛行，惟對加息幅度及次數均較保
守，預期未必加足四分一厘以及未必有三次加息，指聯儲局或於３月首次加息後會先觀望一段時
間。但他預期受帶動的匯控（００００５）會保持強勢，農曆年後有望觸及６０元，但短期成交
量不足亦削弱股價的上行動力。（ｈｃ）

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