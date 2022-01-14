【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指低開２４３點，報２４１８５點。最高跌４６點報
２４３８３點，最低跌２８８點報２４１４０點。恒指收報２４３８３點，跌４６點或
０﹒１９％。
按額度計算，北水全日淨買入４３﹒９億元人民幣，增加８６﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是快手（０１０２４）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的
依次是舜宇光學科技（０２３８２）、兗礦能源（０１１７１）、中國海洋石油（００８８３）
。
主板成交１１９８﹒９１億元減少１２﹒１％。其中港股通成交２４８﹒２億元，佔總成交
２０﹒７％。
＊富瑞維持快手「買入」評級＊
富瑞發表研報，重申快手將持續在廣告和電商市場上搶佔份額，預料去年第四季各業務的收
入理想，並下調對銷售與營銷費用的預估。該行認為，用戶長期增長的前景不變，維持快手「買
入」評級，目標價１４０港元。快手升４﹒８％報８９﹒５５元，北水淨買入９﹒９億元。
另外，美團跌２﹒４８％報２２０﹒６元，北水淨買入７﹒２億元；騰訊控股跌０﹒３８％
報４７３﹒４元，北水淨買入４﹒７億元。
舜宇光學科技升１﹒０１％報２１９﹒８元，北水淨賣出１﹒６億元；兗礦能源跌
２﹒７２％報１６﹒４８元，北水淨賣出０﹒９億元；中國海洋石油跌０﹒４３％報９﹒２元，
北水淨賣出０﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） ９﹒８８
美團 （０３６９０） ７﹒１９
騰訊控股 （００７００） ４﹒７３
融創中國 （０１９１８） ２﹒２９
藥明生物 （０２２６９） １﹒４７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒５６
兗礦能源 （０１１７１） －０﹒９２
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒７４
中國移動 （００９４１） －０﹒６４
華潤電力 （００８３６） －０﹒２４
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