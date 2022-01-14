【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指低開２４３點，報２４１８５點。最高跌４６點報

２４３８３點，最低跌２８８點報２４１４０點。恒指收報２４３８３點，跌４６點或

０﹒１９％。

按額度計算，北水全日淨買入４３﹒９億元人民幣，增加８６﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是快手（０１０２４）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的

依次是舜宇光學科技（０２３８２）、兗礦能源（０１１７１）、中國海洋石油（００８８３）

。

主板成交１１９８﹒９１億元減少１２﹒１％。其中港股通成交２４８﹒２億元，佔總成交

２０﹒７％。



＊富瑞維持快手「買入」評級＊



富瑞發表研報，重申快手將持續在廣告和電商市場上搶佔份額，預料去年第四季各業務的收

入理想，並下調對銷售與營銷費用的預估。該行認為，用戶長期增長的前景不變，維持快手「買

入」評級，目標價１４０港元。快手升４﹒８％報８９﹒５５元，北水淨買入９﹒９億元。

另外，美團跌２﹒４８％報２２０﹒６元，北水淨買入７﹒２億元；騰訊控股跌０﹒３８％

報４７３﹒４元，北水淨買入４﹒７億元。

舜宇光學科技升１﹒０１％報２１９﹒８元，北水淨賣出１﹒６億元；兗礦能源跌

２﹒７２％報１６﹒４８元，北水淨賣出０﹒９億元；中國海洋石油跌０﹒４３％報９﹒２元，

北水淨賣出０﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） ９﹒８８

美團 （０３６９０） ７﹒１９

騰訊控股 （００７００） ４﹒７３

融創中國 （０１９１８） ２﹒２９

藥明生物 （０２２６９） １﹒４７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒５６

兗礦能源 （０１１７１） －０﹒９２

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒７４

中國移動 （００９４１） －０﹒６４

華潤電力 （００８３６） －０﹒２４

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