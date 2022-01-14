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14/01/2022 17:42

【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指低開２４３點，報２４１８５點。最高跌４６點報
２４３８３點，最低跌２８８點報２４１４０點。恒指收報２４３８３點，跌４６點或
０﹒１９％。
　　按額度計算，北水全日淨買入４３﹒９億元人民幣，增加８６﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是快手（０１０２４）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的
依次是舜宇光學科技（０２３８２）、兗礦能源（０１１７１）、中國海洋石油（００８８３）

　　主板成交１１９８﹒９１億元減少１２﹒１％。其中港股通成交２４８﹒２億元，佔總成交
２０﹒７％。

＊富瑞維持快手「買入」評級＊

　　富瑞發表研報，重申快手將持續在廣告和電商市場上搶佔份額，預料去年第四季各業務的收
入理想，並下調對銷售與營銷費用的預估。該行認為，用戶長期增長的前景不變，維持快手「買
入」評級，目標價１４０港元。快手升４﹒８％報８９﹒５５元，北水淨買入９﹒９億元。
　　另外，美團跌２﹒４８％報２２０﹒６元，北水淨買入７﹒２億元；騰訊控股跌０﹒３８％
報４７３﹒４元，北水淨買入４﹒７億元。
　　舜宇光學科技升１﹒０１％報２１９﹒８元，北水淨賣出１﹒６億元；兗礦能源跌
２﹒７２％報１６﹒４８元，北水淨賣出０﹒９億元；中國海洋石油跌０﹒４３％報９﹒２元，
北水淨賣出０﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　９﹒８８
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒１９
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　４﹒７３
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　　２﹒２９
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　１﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒５６
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－０﹒９２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒７４
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒６４
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　－０﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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