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即市新聞

14/01/2022 15:42

《美元走勢－羅明立》英鎊短線１﹒３８００╱５０的阻力大

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒７７　１１４﹒１８　１１３﹒６４
　　歐元╱美元　１﹒１４７０　１﹒１４８３　１﹒１４５１
　　英鎊╱美元　１﹒３７２６　１﹒３７３７　１﹒３７０５
　　美元╱瑞郎　０﹒９１０２　０﹒９１１７　０﹒９０９４
　　美元╱港元　７﹒７８６７　７﹒７８８８　７﹒７８５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１２月ＰＰＩ按年上升９﹒７％，略低於市場預期但創２０１０年有記錄
以來最高，核心指數亦由７﹒７％加速至８﹒３％，顯示美國通脹壓力仍然巨大。此外拜登提名
出任聯儲局副主席的理事布雷納德暗示局方已準備好在３月開始加息。然而，市場對這些言論無
感，美元延續近日的弱勢，昨晚（１３日）跌至９４﹒６５才短暫喘定，但反彈乏力，仍然要留
意９４﹒５０的支持。
　　美元偏軟令非美貨幣造好，歐元繼續衝擊１００天線１﹒１５的阻力；英鎊亦企住１﹒３７
，市場認為英國經濟能夠挺過新變種病毒的考驗，央行最早將於下月再次加息，支持鎊匯走強。
但英鎊近期已經大幅上漲，短線１﹒３８００╱５０的阻力大，候位可造空。
　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１４８０　１﹒１３６０　１﹒１５２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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