《美元走勢－羅明立》英鎊短線１﹒３８００╱５０的阻力大

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒７７ １１４﹒１８ １１３﹒６４

歐元╱美元 １﹒１４７０ １﹒１４８３ １﹒１４５１

英鎊╱美元 １﹒３７２６ １﹒３７３７ １﹒３７０５

美元╱瑞郎 ０﹒９１０２ ０﹒９１１７ ０﹒９０９４

美元╱港元 ７﹒７８６７ ７﹒７８８８ ７﹒７８５７

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《美元走勢》美國１２月ＰＰＩ按年上升９﹒７％，略低於市場預期但創２０１０年有記錄

以來最高，核心指數亦由７﹒７％加速至８﹒３％，顯示美國通脹壓力仍然巨大。此外拜登提名

出任聯儲局副主席的理事布雷納德暗示局方已準備好在３月開始加息。然而，市場對這些言論無

感，美元延續近日的弱勢，昨晚（１３日）跌至９４﹒６５才短暫喘定，但反彈乏力，仍然要留

意９４﹒５０的支持。

美元偏軟令非美貨幣造好，歐元繼續衝擊１００天線１﹒１５的阻力；英鎊亦企住１﹒３７

，市場認為英國經濟能夠挺過新變種病毒的考驗，央行最早將於下月再次加息，支持鎊匯走強。

但英鎊近期已經大幅上漲，短線１﹒３８００╱５０的阻力大，候位可造空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１４８０ １﹒１３６０ １﹒１５２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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