【香港政情】梁錦威被判囚９個月，葵涌邨北選區議席出缺

《經濟通通訊社１４日專訊》政府今日在憲報刊登公告，宣布葵青區議會葵涌邨北選區梁錦

威議席出缺。

該區民選議員梁錦威就一宗刑事案件承認控罪，並就該罪行被判處入獄９個月。根據《區議

會條例》（第５４７章）第２６（ｃ）條，他的議員席位由２０２１年１１月１２日起懸空。

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