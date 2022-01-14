【新冠肺炎】民政總署向屯門居民免費派３０００套病毒測試套裝

《經濟通通訊社１４日專訊》屯門區出現懷疑隱形傳播鏈，民政事務總署表示，今日將透過

「全港社區抗疫連線」向屯門區居民，免費派發３０００套２０１９冠狀病毒病快速測試套裝，

希望可以有效地及早識別感染者，保障患者和他們的家人。

不過，政府表示，快速測試套裝進行的檢測並不能替代強制檢測的要求。如有任何身體不適

（即使症狀非常輕微），應盡快向醫生求診，按照醫護人員的指示接受檢測。（ｂｉ）





