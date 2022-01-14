  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/01/2022 12:45

【新冠肺炎】民政總署向屯門居民免費派３０００套病毒測試套裝

　　《經濟通通訊社１４日專訊》屯門區出現懷疑隱形傳播鏈，民政事務總署表示，今日將透過
「全港社區抗疫連線」向屯門區居民，免費派發３０００套２０１９冠狀病毒病快速測試套裝，
希望可以有效地及早識別感染者，保障患者和他們的家人。
　　不過，政府表示，快速測試套裝進行的檢測並不能替代強制檢測的要求。如有任何身體不適
（即使症狀非常輕微），應盡快向醫生求診，按照醫護人員的指示接受檢測。（ｂｉ）

　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/01/2022
布雷納德偏鷹言論震散科技股　匯控續炒加息預期六連升
FOCUS14/01/2022
【FOCUS】去年順差創紀錄　今年出口仍可期
大行報告14/01/2022
【大行炒D乜】大行點睇三桶油？　一click就知道
開市Good Morning14/01/2022
溫鋼城料阿里巴巴123元有支持　恒指23590分好淡
財經熱話14/01/2022
【虛幣世界】比特幣升幅幾乎蒸發，有傳巴基斯坦禁虛幣
中國故事13/01/2022
《神州經脈》人幣即期創逾一個月高　疫情擴散未止滬指跌至八周低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金