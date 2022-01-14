《新股上市》傳知乎擬來港第二上市，集資約３億美元

《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述知情人士報道，內地網上問答平台知乎計劃來港第二

上市，估計集資３億美元，折合約２３﹒４億港元。

報道指，知乎正在與顧問就香港上市事宜進行磋商，最快可能於本月提交上市申請。但當時

知乎回應指未聽說有關消息。（ａｃ）



