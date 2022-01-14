【夜期時段】即月期指最新報２４４００點，升１３點，高水１７點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３８２點，跌５點，低水１點

，最新報２４４００點，升１３點，高水１７點，合約成交４７２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５５８點，跌４點，高水３點，最新報８５６６點，升４

點，高水１１點，合約成交１７０張。

