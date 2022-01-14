【新冠肺炎】林鄭傍晚６時舉行記者會，料交代延長社交距離措施

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午６時在政府總部舉行記者會，料公
布第五輪防疫抗疫基金詳情及延長社交距離措施。
消息指，政府將公布延長現時一系列收緊社交距離措施１４日，換言之食肆晚市禁堂食的規
定將延長至年初三晚，市民將不能在食肆吃晚市團年飯。期間大型活動預料亦將取消，年宵花市
將會受影響。政府上周五（７日）起收緊社交距離措施，並表示將於七日後檢視。（ｂｉ）
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