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即市新聞

14/01/2022 16:45

澳門修訂博彩法草案，發放最多６個賭牌，批給期不多於１０年

　　《經濟通通訊社１４日專訊》澳門《修改娛樂場幸運博彩法律制度草案》建議訂明賭牌批給
數量最多６個，明文禁止轉批給，批給期不多於１０年，例外情況下可延長最多３年。法案還制
定娛樂場、博彩機及博彩桌的審批規範，以規範幸運博彩的經營規模。

＊加強對承批公司等資格審查和監管機制＊

　　法案的主要內容包括明確制定本法律制度的主要目的，尤其包括經營娛樂場幸運博彩活動，
必須在維護國家及澳門特區安全的前提下進行，以及促進澳門經濟適度多元及可持續發展。
　　此外，加強對承批公司、參與博彩業活動人士及公司的資格審查和監管機制，包括明確受審
查對象的範圍，訂定審查適當資格的標準以及不具備適當資格的後果，藉此強化政府的監管手段
；並調升承批公司的資本金額至５０億澳門元，以確保幸運博彩的承批人具備足夠的財力。

＊澳門特區居民出任常務董事佔股比例升至１５％＊

　　法案又指，提升由澳門特區永久性居民出任的常務董事的佔股比例至１５％，並限制承批公
司或其屬控權股東的公司的上市流通股比例，使承批公司的業務與澳門建立更穩定的聯繫。
　　另外，對現時設於非承批公司不動產內的娛樂場訂定過渡規定，使再取得幸運博彩經營權的
現有承批公司可在３年期間內處理該等娛樂場的事宜，以符合法案有關娛樂場必須設於屬承批公
司所有的不動產內的規定。
　　為配合娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投程序的有序開展，法案建議自公布翌日起生效，
但有關調升公司資本額及常務董事佔股比例等條文，則不適用於現有承批公司。（ｃｗ）

　

　


　


（ｃｗ）

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