【新冠肺炎】竹篙灣再有女保安初確，寶盈花園４座今晚圍封強檢

《經濟通通訊社１４日專訊》竹篙灣再有女保安初步確診，政府今日引用《預防及控制疾病
（對若干人士強制檢測）規例》（第５９９Ｊ章），作出限制與檢測宣告，自晚上７時起限制在
將軍澳指明「受限區域」，即將軍澳唐俊街１１號寶盈花園４座內的人士，須留在其處所並接受
強制檢測。政府目標是在明日（１５日）上午約７時３０分完成此行動。（ｈｙ）
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