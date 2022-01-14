【企業盈喜】諾輝健康料去年收入增１﹒９１倍－２﹒０８倍

《經濟通通訊社１４日專訊》諾輝健康（０６６０６）公布，集團預期截至２０２１年１２
月３１日止年度收入總額預期將介乎２﹒０５億元（人民幣．下同）至２﹒１７億元之間，按年
增長１﹒９１倍至２﹒０８倍；毛利預期將介乎１﹒４７億元至１﹒５８億元之間，按年增長
２﹒９５倍至３﹒２４倍。
收入總額及毛利增加主要是因為集團的產品（即常衛清及噗噗管）的收入及毛利增加，從而
使得收入總額大幅增加。（ｃｗ）
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