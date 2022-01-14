【企業盈警】信達國際（１１１）料去年綜合稅後溢利減少三至四成

《經濟通通訊社１４日專訊》信達國際控股（００１１１）發盈警，預期截至２０２１年

１２月３１日止年度之綜合稅後溢利，與截至２０２０年１２月３１日止年度的８３６７﹒１萬

元比較，將錄得減少，幅度介乎３０％至４０％之間。

該減少乃主要由於投資市況轉差，尤其是２０２１年第四季度，出售公司持有作投資用途之

若干票據╱債務工具產生之虧損，以及公司持有餘下票據╱債務投資相關之減值撥備淨額。

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