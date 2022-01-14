【企業盈喜】元征科技料去年虧轉盈，錄盈利不低於九千萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》元征科技（０２４８８）發盈喜，預計集團於２０２１年度轉
虧為盈，而保守估計預期於截至２０２１年１２月３１日止年度錄綜合盈利約不低於９０００萬
元人民幣，而於２０２０年１２月３１日止年度則錄得虧損約１﹒２億元人民幣。
董事會認為，公司轉虧為盈主要由於海外及電商業務取得良好增長，以及費用控制略有成效
；因此導致收入增加，費用降低。（ｓｌ）
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