【企業盈喜】元征科技料去年虧轉盈，錄盈利不低於九千萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》元征科技（０２４８８）發盈喜，預計集團於２０２１年度轉

虧為盈，而保守估計預期於截至２０２１年１２月３１日止年度錄綜合盈利約不低於９０００萬

元人民幣，而於２０２０年１２月３１日止年度則錄得虧損約１﹒２億元人民幣。

董事會認為，公司轉虧為盈主要由於海外及電商業務取得良好增長，以及費用控制略有成效

；因此導致收入增加，費用降低。（ｓｌ）

