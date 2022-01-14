【企業盈喜】中煤能源料去年純利增長最多２倍至逾１６３億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，預期截

至２０２１年１２月３１日止年度之公司股東應佔利潤為１３３﹒７５億元至１６３﹒４７億元

人民幣之間，按年增長１５０％到２０５﹒５％。

去年盈利大幅增長主要由於產品銷售價格大幅上漲，集團全力增產增銷保障能源供給，科學

管控成本，以及應佔聯營及合營公司利潤增加等。（ｂｎ）

