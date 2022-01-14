【企業盈喜】京東方精電料去年股東應佔溢利增不少於３﹒５倍

《經濟通通訊社１４日專訊》京東方精電（００７１０）發盈喜，預期去年度錄得股東應佔

溢利按年大增不少於３５０％。

公告解釋，盈利大增主要由於增加對客戶銷售薄膜電晶體（「ＴＦＴ」）和觸控屏顯示模組

，尤其於大國；由於銷售增加，透過規模經濟效益增加淨溢利率；及匯兌差額淨額由虧損轉為溢

利約１０００萬元，而２０２０年虧損淨額約為２８００萬元。（ａｃ）

