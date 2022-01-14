【新冠肺炎】消息：政府料公布收緊社距措施延長１４日

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥將於下午公布第五輪防疫抗疫基金詳情，消
息指，將同時公布延長現時一系列收緊社交距離措施１４日，換言之食肆晚市禁堂食的規定將延
長至年初三晚，市民將不能在食肆吃晚市團年飯。期間大型活動預料亦將取消，年宵花市將會受
影響。
政府上周五（７日）起收緊社交距離措施，並表示將於七日後檢視。（ｈｙ）
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