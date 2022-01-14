《經濟通通訊社１４日專訊》新冠疫苗顧問專家委員會開會後建議，容許為５至１１歲兒童
接種３分１劑量的復必泰疫苗，而政府早前已容許科興疫苗接種年齡降至５歲。兒科醫生許家驊
在電台節目指，不少家擔心子女接種復必泰疫苗後會出現心肌炎和其他副作用，他建議家長選擇
讓子女接種科興疫苗。
許家驊指，兒童和長者都屬於高危群組，外國情況反映他們的接種率較低，英美近日兒童感
染比例都急速上升，建議家長讓子女盡早接種疫苗。（ｈｙ）
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14/01/2022 10:30
【新冠疫苗】許家驊：擔心復必泰副作用家長可讓子女接種科興疫苗
《經濟通通訊社１４日專訊》新冠疫苗顧問專家委員會開會後建議，容許為５至１１歲兒童
接種３分１劑量的復必泰疫苗，而政府早前已容許科興疫苗接種年齡降至５歲。兒科醫生許家驊
在電台節目指，不少家擔心子女接種復必泰疫苗後會出現心肌炎和其他副作用，他建議家長選擇
讓子女接種科興疫苗。
許家驊指，兒童和長者都屬於高危群組，外國情況反映他們的接種率較低，英美近日兒童感
染比例都急速上升，建議家長讓子女盡早接種疫苗。（ｈｙ）
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