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即市新聞

14/01/2022 10:52

【新冠肺炎】霍啟剛促健身室以面積計算津貼，勞聯倡派９千元　

　　《經濟通通訊社１４日專訊》政府即將公布第五輪防疫抗疫基金細節，體育、演藝、文化及
出版界立法會議員霍啟剛在電台節目表示，今次收緊防疫措施來得較急，戲院、演出場地和體育
處所等都措手不及，不少人失去即時收入，並對能夠趕及在農曆新年放寬措施不樂觀，其中農曆
新年檔期對戲院十分重要，業界估計停業兩星期，損失達兩億元，希望政府盡快發放資助。
　　霍啟剛又促請政府將健身室和體育處所以面積計算津貼，至於自由工作者，只要能夠提供工
作證明，都應獲資助。他又期望在疫情許可下，當局可適當開放部分場地，包括在沒有觀眾下，
開放文娛設施讓藝團排練，為日後復辦演出做準備。

＊勞聯：向受影響勞工派９０００元＊

　　勞聯副主席、勞顧會勞方委員代表譚金蓮表示，根據過往幾輪補助的經驗，受防疫措施影響
的勞工，都無法直接受惠，建議政府向他們發放一筆過９０００元的援助。
　　她表示政府收緊防疫措施後，有僱員接獲停工通知，包括涉及飲食業如打冷店及火鍋店，生
計受打擊，希望政府在新一輪的防疫抗疫基金，可即時直接支援員工，並建議當局設立失業援助
金。

＊旅遊業議會冀加大資助額＊

　　香港旅遊業議會主席徐王美倫則指，疫情令業界冰封約兩年，期望政府在新一輪防疫抗疫基
金中，加大資助金額。她建議，１０人或以下的旅行社，每間可獲發１５萬至２０萬元資助；如
果超過１０人，每人可獲發５０００元至１萬元等。至於前線員工如旅遊巴司機等，建議每月可
獲發５００００元，為期６個月。（ｈｙ）

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