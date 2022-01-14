【新冠肺炎】曾逗留Ａ組指明地區旅客，周日起不能經港轉機及過境

《經濟通通訊社１４日專訊》機管局表示，為控制Ｏｍｉｃｒｏｎ新冠變種病毒傳播，後日

起至下月１５日，過去２１天內曾在Ａ組指明地區逗留的旅客，不能經香港機場轉機及過境。

目前有１３８個國家或地區列為Ａ組指明地區，另外有１５個國家或地區屬需加強監測的「

Ａ＋指明地區」。（ｈｙ）

