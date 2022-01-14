《小傳日記》花旗魚缸風高浪急，啪返粒藥先至得！

《小傳日記》魚缸今個星期真係買力沒法擋，雖然今日受花旗國納指大跌拖累低開，全日都

有爭持一吓，但係都非常有支持，由跌２００點慢慢收窄到雙位數，真係非常之強勁，有「孖屐

」人士就話係因為美股嗰邊唔掂所以就錢流返嚟香江魚缸，所謂「水向低流」之咪係咁解！

話說「鮑叔叔」去完參議院之後，都係一貫立場放鴿，當日魚缸都一片好景，但係噚日就輪

到拜登親點嘅聯儲局副主席提名人布雷納德去會一會班參議員，眾所同知下屆由呢兩位擔任正副

主席的話，就會係一鴿一鷹嘅組合，所以今次可以話係預演咗之後嘅情況，兩位如果輪流放鴿放

鷹，魚缸都真係會浪嚟浪去，唔知熱炒咗咁耐嘅花旗魚缸會唔會因為咁而浪瀉呢？

講返香江呢邊嘅藍戰士戰況先，起初上晝都係得炒緊加息嘅大象（００００５）同ＡＩＡ

（０１２９９）撐住個缸，先頂得住班科網佬係咁潛水。食完ｌｕｎｃｈ就好似叉足電咁越買越

有，除咗賭仔因為馬交即將公布改賭例而起哄之外，一班藥佬都靜靜雞爬高；石藥

（０１０９３）升多過兩巴仙，報９﹒６銀；中生製藥（０１１７７）升多過３巴仙，報

６﹒１５銀。

隻石藥（０１０９３）平時喺魚缸都比較靜，呢排開始成交增加，好有可能係熱錢湧入嚟呢

啲落後股。日線圖都睇到今個星期開始做緊「上升旗形」，後市都係利好一啲，今日仲成功收高

過２５０天牛熊線！不過１４ ＲＳＩ都已經成７０喇，建議想買就不妨等落返十天線先吼入喇

，請請！





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