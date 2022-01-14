【新冠肺炎】竹篙灣女保安同事初確，兩人曾一起午膳

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前確診竹篙灣女保

安的５１歲女同事初步確診，兩人同在中國海外物業服務有限公司工作，並在竹篙灣檢疫中心做

相關工作，兩人曾一起午膳，工作性質相若，相信是一同進食期間受感染，並無與早前的確診空

姐有直接接觸。（ｈｙ）

