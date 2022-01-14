【企業盈喜】麗珠醫藥（１５１３）料去年純利按年升最多１０％

《經濟通通訊社１４日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）預期，截至今

年１２月底止年度，純利１７﹒１５億元（人民幣．下同）至１８﹒８６億元，按年升最多

１０％，基本每股收益約１﹒８３至２﹒０２元。

該集團指，去年公司化學製劑板塊銷售增速明顯，消化道、促性激素、精神等重點優勢領域

銷售按年實現持續快速增長，原料藥板塊高端特色原料藥占比及盈利穩步提升，保障了公司整體

業績的穩步增長。（ｈｙ）

