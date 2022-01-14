  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/01/2022 18:07

【企業盈喜】麗珠醫藥（１５１３）料去年純利按年升最多１０％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）預期，截至今
年１２月底止年度，純利１７﹒１５億元（人民幣．下同）至１８﹒８６億元，按年升最多
１０％，基本每股收益約１﹒８３至２﹒０２元。
　　該集團指，去年公司化學製劑板塊銷售增速明顯，消化道、促性激素、精神等重點優勢領域
銷售按年實現持續快速增長，原料藥板塊高端特色原料藥占比及盈利穩步提升，保障了公司整體
業績的穩步增長。（ｈｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/01/2022
《神州經脈》貿易順差創歷史人幣急彈　滬指探兩月底周跌1.6%
財經熱話14/01/2022
《嚟緊炒D乜》恒大汽車開始投產　短線炒賣值博率高
財經熱話14/01/2022
青啤盈喜連日升　大行齊唱好美銀看98元　CHEERS!
財經熱話14/01/2022
聯儲官員偏鷹言論震散科技股　匯控炒加息六連升續看好
財經熱話14/01/2022
【龍頭抽水】中信証券供股集資規模創行內史上最大　拆解背後原因
FOCUS14/01/2022
【FOCUS】去年順差創紀錄　今年出口仍可期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金