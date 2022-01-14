【新冠肺炎】陳肇始：疫情未脫危險期，取消年宵花市減低傳播機會

《經濟通通訊社１４日專訊》食物及衞生局長陳肇始表示，取消年宵花市的決定是兩難，明
白新年行花市是習俗，對辛勞一年的花農亦相當重要，但疫情未離開危險期，社區有多條傳播鏈
，追蹤方面亦不容易，需要減少群眾聚集，截斷任何傳播鏈，當局會盡快向攤檔退還全數費用，
並根據今輪防疫基金向檔主發放攤位使用費的一半作特惠金。（ｈｙ）
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