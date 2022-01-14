《投資新視野－鄧嘉南》新興市場撥雲見日，２０２２審慎樂觀以對

《投資新視野》在２０２１年，兩個主要原因使新興市場甚為波動。首先在中國，我們看到

了大規模的監管行動以及經濟放緩，主要房地產開發商恆大更因此幾乎破產。其次是一些新興市

場經濟體正在收緊利率，例如俄羅斯的指標利率從４﹒２５％上升到７﹒５％，而巴西和某些國

家的利率更高。實際上，在市場氣氛仍偏樂觀的情況下，新興市場就已經開始撤回刺激措施，然

而發達市場的情況並非如此。



＊２０２２年中國政策有機會趨向正面＊



強勁的增長、高通脹和積極的刺激措施這些相互矛盾力量，正在全球市場中交互作用。然而

，這些因素不會長期共存。隨著它們之間關係的重新調整，無論在發達市場還是新興市場，我們

都可能會再次經歷波動。

中國的監管行動已進行了一年的時間，市場亦開始消化其帶來的影響。隨其自然發展，中國

國內政策應該會趨向正面。這是因為當政策制定者意識到增長放緩時，可能會推出更多刺激政策

，這亦有利新興市場的各個資產類別。



＊新興市場估值便宜，更具上行潛力＊



由於新興市場已經取消了許多刺激措施，因而與發達市場相比更具上行潛力。發達市場尚未

進行轉型，因此情況可能會開始變得困難。

新興市場的疫苗接種進度雖然落後於發達市場，但步伐正在加快。隨著我們踏入２０２２年

，新冠病毒疫情及其相關的影響有機會開始減退。這意味著增長能見度提高的同時，所面對的市

場波動度也較低，這對整個新興市場而言是個重要的利好消息。

新興市場的交易估值較發達市場折讓了４０％，而這是１５年來最寬闊的水平，且至今已經

克服了許多壞消息，這讓我們對未來６到１２個月的看法更為樂觀。



＊新興市場投資主題多樣＊



此時，我們對中國持謹慎態度。但是我們認為在２０２２年，中國市場將出現越來越多有趣

的機會；例如與政府的理念一致的企業、受益於低碳轉型且具吸引力的可再生能源發電商，以及

在國內受政府支持的品牌和企業。另外，我們亦看好在印度市場當中，製藥、資訊科技和金融服

務等領域。南美洲市場的周期性非常鮮明且正經歷困難的時期，但該區域在２０２２年相信將會

有更多機遇。

這兩年來，科技及科技製造是重點主題之一。亞洲擁有一些世界頂尖的硬件和半導體製造商

，我們認為該主題將會繼續受到重視，唯過去幾年可能已經歷了其中最好的時期，因此應該更加

慎選該領域的公司。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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