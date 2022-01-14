《基金之道－龐寶林》２０２２年更加要分散投資

《基金之道》正式踏入２０２２年，投資者最關心的，應該是經過表現不俗的一年後，股市

今年如何走向。所以，今次文章我們將跟大家展望環球市場方向。環球股市由２０２０年３月觸

及疫情「底部」至今，已反彈超過一年，累計升幅更是令人驚訝。可是隨著股市估值，特別是美

股估值不斷攀高，往後波動或者愈來愈大。因此，踏入２０２２年，雖說股市要延續強勢並非不

可能，但波動性卻料愈來愈高，投資者應該做好風險管理，分散投資才是最佳策略。



＊散戶情緒高漲，暗藏調整風險？＊



由２０２０年第二季開始，環球主要市場升勢強勁，惟散戶投資氣氛高漲亦可能反映市場風

險增添。一直以來，財富增值遊戲往往只有少數人能勝出，當我們看到愈來愈多散戶投入全職炒

股、炒賣加密貨幣，便可能反映市場盲目樂觀情緒醞釀，一旦市場走勢逆轉，散戶一窩蜂沽貨下

，隨時令跌市狀況加劇，在較負面的情況下，幅度更有機會達雙位數。更重要的一點是，聯儲局

及多個央行近年大手放水，股債資產已變得愈來愈不「便宜」，新一年面臨的拋售壓力有增無減

。

在此強調，股市風險雖提高，惟不代表目前應該全數沽售手上持倉。即使疫情衝擊，近季美

股企業盈利表現卻未算差、聯儲局官員於２０２１年１２月的議息會議中，更把２０２２年經濟

增長預測中位數調高，同時內地貨幣政策又似乎較先前寬鬆，各行業的監管負面因素又理應逐漸

消化，要說環球升市能延續亦不能說完全沒有理由。回想金融海嘯後，部分投資者看淡股市前景

，若他們「身體力行」沽售全數持倉，便錯失了往後長逾十年、回報以倍數計的大升市了。

即使通脹、變種病毒等因素衝擊，美股標普去年仍升２６﹒８９％，表現甚為不俗。



＊中港股市中長線或反彈＊



因此，「保持投資」仍十分重要，只是持倉應該避免過份押注美國單一地區及估值過高的板

塊或股份，並宜分散買入各個不同地區及板塊，使風險不致太過集中。換言之，美股、歐股、亞

洲股票、中港股票宜同時配置。

針對中港股市，投資者經過超過半年的震盪後，相信對其看法大轉審慎。可是，新一年我們

亦相信中港股市可能迎來反彈，故早已沽清相關地區配置的投資者，可趁跌市期間慢慢吸納，靜

待中長線反彈。當然，中長線來說，中港股市能有多大升幅，亦很大程度取決於一連串的監管風

險何時緩解、政府的財金政策，以及繼房地產和互聯網平台後，有沒有新的行業能錄得強勁盈利

動力並吸引資金目光。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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