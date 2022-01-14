《積金有道－劉家怡》淺談強積金ＥＳＧ投資

《積金有道》全球投資界近年對ＥＳＧ（環境、社會及管治）和綠色投資主題投資關注度越

來越高，強積金市場亦與時並進，不斷加入ＥＳＧ元素，以把握重要機遇。積金局數字顯示，截

至今年９月底，強積金市場對綠色債券及ＥＳＧ基金的投資，已由１０年前的１﹒５５億港元，

增加至１３９億港元，增長高達８９倍，可見市場需求不斷增加，發展潛力龐大。作為香港主要

強積金服務供應商之一，我們早在十多年前已推出具ＥＳＧ概念的強積金基金，帶動成員認識綠

色投資。我們今期進一步讓一眾有興趣涉足ＥＳＧ投資的強積金成員，從根本上加深對這類投資

的認識。



＊何謂ＥＳＧ概念？＊



大家都知道ＥＳＧ有三部分，分別是環境、社會及管治，執行ＥＳＧ策略有助創建一個更加

美好的社會，減少對環境及社會的損害。然而，不少人對於ＥＳＧ概念仍停留在「環境（Ｅ）」

的投資，或會忽略「社會（Ｓ）」及「管治（Ｇ）」元素。

所謂「社會」，涵蓋範圍不只是投放社區資源或推動義務工作，同時也包括勞工問題、僱員

福利、多元化及共融、產品責任、資訊安全等風險及利益相關議題。至於「管治」，主要是指公

司董事會質素及透明度、會計準則的落實，同時包括競爭行為及供應鏈管理等，直接影響公司的

可持續性及聲譽。

在ＥＳＧ上三者都扮演同等重要的角色，因此除了環境保育、能源轉型外，部分汽車、金融

及教育企業，亦屬於ＥＳＧ基金可投資的行業和板塊。



＊ＥＳＧ概念基金不等同低風險＊



ＥＳＧ可投資的領域廣闊，強積金成員涉足綠色和可持續投資前，也不忘要先了解基金屬性

及風險程度，在比較基金時要小心留意。舉例債券基金類別及股票基金類別的風險和回報，存在

相當大差異，不宜直接比較。

此外，部分ＥＳＧ基金產品或會側重投資於單一行業，舉例說太陽能發電、風力發電板塊等

，這類產品與其他較多元化的投資相比，波動性或會較高。



＊檢視基金投資表現＊



雖然ＥＳＧ概念投資近年很「火熱」，但成員亦毋須一窩蜂急於押注，建議大家一步步來。

首先認識有關概念，再了解投資項目和相關風險，繼而慎重考慮，同時要緊記強積金屬於長線投

資，應該堅持以長線利益作為考慮依歸，從而選擇適合自己的強積金基金。

成員若果希望挑選合適的ＥＳＧ概念強積金基金，就必需多下苦功，比較同類型基金短、中

、長期表現，同時研究基金十大投資項目，以及加深對基金經理及投資策略的了解。

現時強積金市場的透明度愈來愈高，基金往績、開支比率等資料，均可以在網上查閱得到，

讓成員可以更有效、更易查閱資訊，也是良好「管治（Ｇ）」的體現。綠色金融對於不少成員仍

是新事物，投資配置宜「準」不宜急，別抱住追趕潮流心態，要審視個人風險承受能力，及認清

投資取向，才揀選基金、建立適合自己的投資組合。

落實投資部署後，亦要定期檢視回報及市場趨勢，作出合適的調配，以確保能達至長遠投資

目標。

踏入全新一年，我祝願大家積金豐厚，身體健康，一同為建立更綠色、更可持續的未來努力

。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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