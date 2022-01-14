《品中資－羅國森》愈制裁愈出「息」

《品中資》過去兩年，中美角力可算是投資港股的一個風險因素，但事情發生後，最終的結

果原來也不算太差。

首先，從宏觀層面，美國制裁個別中國企業，包括不供應關鍵材料，以至不容許美資投資，

甚至迫令退市，只會令中概股更自力更生，以及尋找其他資本市場，回Ａ（回內地上Ａ股）和來

港上市都是最主要的選項。

所謂自力更生，當然也包括「北水」的支持。外國人不買的中概股，自然會有內地資金接力

。到目前為止，問題其實不太大。早前的品評中已經提過，剛上市的商湯集團－Ｗ

（０００２０）（下稱商湯）就是最新被美國制裁的中國公司，經過一輪折騰之後，最終也成功

上市，股價表現還超出預期呢！

而從微觀層面，中概股受到美資冷待，也只好更注重股東回報，以留住其他投資者的心，其

中最明顯就是回購股份以支持股價，以及增加派息，回饋現有股東。

最新一個例子就是在港上市的中海油（００８８３）。該公司被美國認為有軍方背景，去年

２月遭紐約證券交易所除牌（預託證券）。雖然油價在疫情穩定之後已經回升，但中海油的股價

仍然反覆下跌，估值變得十分吸引。

前兩日，中海油公布２０２２年的經營策略，除了堅持增加投資和擴大產能外，還特別提到

，近年公司股價十分低殘，未能反映真正價值（２０２１年的預測市盈率低至大約４倍），因此

，將會提呈股東大會通過股份回購，以支持股價。事實上，中海油已經計劃回歸內地發行Ａ股，

以擴大股東基礎。



＊業績好壞都派０﹒７元股息＊



這還不止，中海油還承諾了未來幾年的派息政策，包括派息比率不會少於四成，而以實際金

額計，無論業績如何，２０２２－２０２４年的每股派息不會少於０﹒７港元（含股息稅）。另

外，由於去年是公司上市２０周年，公司計劃，除了派發末期息之外，還會派特別股息（金額待

定）。

中海油的股價受此消息刺激，本周三（１２日）當日，股價急升近７％，收報９﹒１５元。

如果以這個股價計，未來３年中海油的股息率高達７﹒７％。但要注意的是，這是未扣除一成股

息稅的，即是息率應該是７％左右。

就算股息率只有７％都已經很吸引，因為不要忘記，公司還會有計劃地回購股份。回購股份

不但可以支持股價，也可以提高派息。因為股數少了，就算盈利不增，每股盈利也會上升，每股

盈利上升，同一個派息比率也會增加實際派息。

再者，以目前的油價走勢，未來幾年，油價在現水平企穩（每桶８０美元），甚至再升一些

也絕對有可能，因此，中海油的盈利還會增加，即是派息也會增加。在股息上升，股價不虞下跌

的情況下，我找不到理由不買中海油呢！

除了中海油之外，另一隻有類似承諾的中概股就是中電信（００７２８）。其實，３大電信

股都同樣遭紐約證券交易所除牌（預託證券），不過，中電信就特別優化了她們的派息政策。

該公司去年中時曾宣布，２０２１年的派息比率會由過去一般的四成，增至六成。而且，由

回Ａ開始的３年內（去年８月回Ａ），更會逐步將派息比率提高至七成。另外，由今年起會增派

中期息。



＊中電信股息率達９厘＊



以今年中電信預計的每股盈利０﹒３６元人民幣（下同，首三季的每股盈利已達０﹒２８元

），如果派息比率是六成的話，每股派息應該有０﹒２１６元，折合約０﹒２６港元，以中電信

昨日股價２﹒８７元計，息率９厘，即使扣除一成股息稅，息率仍達８厘，吸引力比中海油有過

之而無不及呢！

中電信和中海油的公布，最大分別是欠了回購股份這一點。如果在增加派息之餘，還配合股

份回購，股價便有更大支持。作為投資者也不用擔心，買入並收息之後，股價會下跌。

事實上，中電信公布上述消息之後，股價一度由公布前的２﹒４元，急升上３元以上，但其

後又反覆下跌，最低曾跌至去年底的２﹒５元左右。踏入２０２２年之後才轉強。

但無論如何，我們也應該特別留意被美資制裁的公司，因為她們必定會採取方法，留住其他

股東的心，其中的派息政策必定會更出「息」呢！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

