《雷鳴天下－雷鼎鳴》洪門宴與抗疫

《雷鳴天下》洪門宴有人認為是大件事，也有人相信是小事。姑不論事件影響多大，把不同

人等的責任釐清，還各人一個公道，才可使社會較為和諧，我們也可從此檢討抗疫的策略如何可

改進。



我認識洪為民，但不熟，他是我臉書上的朋友，也曾在有關前海的論壇上碰過面。有份參加

洪門宴的官員及大部分立法會新晉議員，我並無私交，科技大學有兩位副校長在壽宴中短暫逗留

，他們是舊同事，我當然認識。說了這麼一大堆，是要講清楚我可用旁觀者角度看此事。



＊主人家非政圈名流＊



先搞清事件的來龍去脈。有些我不知道的，也曾問過一些有在壽宴出現的立法會議員。



據我所知，洪是ＩＴ人出身，是人大代表、香港選委，職務是前海香港聯絡官，難以說他是

商界，官商勾結用詞不當。他也算不上是政圈的名流大人物，官員議員毋須跑去奉承，但他熟悉

與前海有關的人脈，香港政商界日漸認識前海的重要性，與他保持關係，當他是盲公竹，則十分

合理。



晚宴是自助餐，看其格局，是私人宴會，不是公費的，宴會也難以歸類為可吸引為食之人的

豪門夜宴。宴會在１月３日，但邀請在一個多月前已發出，發請柬時香港尚未感覺到

Ｏｍｉｃｒｏｎ的重大威脅。１月３日當天，是立法會的宣誓日，對新晉議員來說，這是人生新

一頁的開始，晚上利用個機會敘一敘，人之常情，況且洪是選委，赴宴的議員，有１７人是選委

界別的，也許他們的出現，有謝票的含義。



＊官員不知特首勸喻＊



林鄭說在１月３日當天，她曾勸喻過官員（我相信是司局長級官員）不要參加人多的宴會，

有去赴宴的官員，絕大部分應不知她有此勸喻。在１月５日，政府才公布一系列更多限制的抗疫

政策，１月３日赴宴，並無違反任何指引。若說他們敏感度不足，倒不如說具體抗疫的負責人更

遲鈍，大家按著指引行事，若１月３日赴宴有問題，為何不及早警告？



綜上所述，我看不到赴宴的賓客有何過失，尤其是那些職務上與前海有關的人，跑到那裏禮

貌上打個招呼，因另有要事要辦，或是見到人太多，勢色不對，急急離去的，更是何罪之有？社

會中素有一些反精英的民粹主義情緒，政府或傳媒若迎合此等情緒，把赴宴者都當賊辦，則是使

人失望的。



有沒有人要負起一點責任？是要負的，但也不應是人頭落地的事。據說赴宴者可能有２００

多人，遠遠超過該Ｄ級餐廳的容量。也許主人家是一早廣發請柬，邀約的人甚多，他可能以為不

會這麼多人來，來到的也不會留下吃完再走。人算不如天算，元旦過後不少人或仍有

ｈｏｌｉｄａｙ ｍｏｏｄ，賓客人數便多於預期了。當然，這只是猜測，若主人家是故意逼爆

現場的，他的責任便更大一點。



網上流傳的照片中有一張是主人家不戴口罩全情投入唱歌的，背景中也有些人不戴口罩。這

照片所記錄的，確是不當行為。在沒有保護設施下，為何敢除下口罩唱歌？我查問過一位赴宴者

，此照片的背景確是現場，這責任推不掉。



餐廳也有責任。它有無堅持賓客都照過「安心出行」後才放行？有沒有計算著入場人數？若

無，應該受罰，以儆戒其他食肆。



＊政府推動打針不力＊



在此事中，我們也可看到，香港人是社交動物，而且頗為為食，有東西吃的聚會，頗能吸引

人參加。此種文化或是源於香港家居面積細小，大家不慣在家中宴客，要與朋友相聚，大多會找

間食肆。這本來不利抗疫，但其實也可把它化為積極因素。近日政府宣布了新政策，在２月２４

日若無證據打過一針，便不許到食肆進食。這招是有些效果的，排隊去打針的人應聲猛增。



此點在經濟學中大有講究，人口中有一部分人賭性十足，他們不怕風險，若不打針，有低概

率會中招甚至死亡，這些人心存僥倖，他們不會理會低概率的死亡，所以不去打針。但現在若不

打針，有極高或甚至百分百的概率不能去飲茶，這還了得？所以他們趕緊排隊打針。



打針及檢驗都是重要的抗疫工具，前者尤其重要。政府的決策人便是不懂經濟、不懂提供誘

因激勵市民打針，寄望於他們以生命為重，只能說服一部分人，不是全部。政策上多加誘因，例

如不打針便不能領取５，０００元，將來不打第２針便不能飲茶等等，每一招都可針對不同人等

，若仍不夠，大可強制。現在打針情況雖好轉，但每天打針人數也只是４萬左右，打首針的不足

２萬，依然遠遠不夠。若還不能加強激勵或強制，疫情還是會沒完沒了。人人都打了針，社交活

動可放寬。政府不敢作為，才應為疫情負起最大責任。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）



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