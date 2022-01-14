《青工俠說－廖錦興》２０２２年新展望

《青工俠說》中國人說「一年之計在於春」，而事實上絕大部分商業活動的年度計劃都始於

冬天的西曆１月１日，早在百多年前的元明戲曲《白兔記﹒第六齣》就提及：「一年之計在於春

，一生之計在於勤。」作者沒法想像今天的現代社會習慣，但卻跟現代人抱著相同的新年有新展

望。筆者相信全球人類除了祝願世界和平，更希望遠離疫情。若要社會盡快回復正常，與其坐著

期望不如坐言起行，做好個人衛生，自己打疫苗之餘，亦可勸喻身邊的親戚朋友都注射疫苗，為

人為己，盡公民責任。



２０２１年在全球經濟受到疫情嚴重打擊下，中國採用嚴厲手段遏止疫症擴散，除了大大減

低人民受感染的傷亡，還使社會民生及經濟得以持續發展。基本上中國絕大部分經濟活動都能保

持暢順運作，相反歐美等國家採用與疫情共存的策略，使疫情反覆經濟活動更未能回復正常。因

此歐美人民的剛性消費需求，只能從中國購買，此舉令國內製造業自２０２０年中復工復產以來

都需要超產能情況下作業。然而新冠疫症的變種病毒由Ｄｅｌｔａ至Ｏｍｉｃｒｏｎ已以「海嘯

式」襲各國，甚至還可能再產生Ｄｅｌｔａｃｒｏｎ的新變異，令全球經濟又陷入另一危機。另

外，加上長期封城鎖國，各地的供應鏈問題已達斷層階段，相信最快２０２２年第二季各主要物

資或必需品便出現有限供應，從而令價格大幅上升。



根據中國平安證券研究報告，２０２１年中國製造業投資增量高度集中於出口和上游漲價的

行業。隨著出口步入下行周期，綠色轉型及嚴控高耗能行業新增產能，相關行業再繼續增加資本

開支的空間相當有限。由此可見，內地的實體經濟將會陸續減低以往主力集中在傳統商品如計算

機通訊設備、生活用品等而增加以雙碳目標為基礎的建設上。



２０２２年對全球經濟及民生仍會是艱難的一年，估計疫情將會反覆無常。香港亦會迎來新

一屆行政長官，同時是北部都會區規劃開局之年，相信以香港人的靈活變通和堅毅精神，必定能

走出疫情，打造一個更美好的國際都會。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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