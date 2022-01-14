《神州頭條》財經報章頭版摘要：去年吸收外資突破萬億人幣創新高

《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「十四五」現代綜合交通體系發展規劃即將出台

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建設交通強國，加快構建現代綜合交通運輸體系乃關鍵一環。 「十四五」現代綜合交通體系發

展規劃即將出台。同時，中長期鐵路網規劃的修編，國家公路網規劃、全國港口與航道布局規劃

、「十四五」鐵路等行業發展規劃的編制正抓緊推進。



２０２１年中國吸收外資創新高

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商務部１月１３日發布數據顯示，２０２１年我國實際使用外資金額１１４９３﹒６億元（人民

幣．下同），同比增長１４﹒９％（折合１７３４﹒８億美元，同比增長２０﹒２％；不含銀行

、證券、保險領域），引資規模再創歷史新高。



２０２２年ＩＰＯ將保持常態化

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數據顯示，今年１月尚未過半，已有６家公司撤回ＩＰＯ申請。而去年１２月撤回ＩＰＯ申請的

公司數達２０家，接近去年２月的高位水平。ＩＰＯ申請撤單現象從去年開始增多。專家表示，

近期ＩＰＯ申請撤單現象增多或與個別公司準備不夠充分、經營情況不佳等因素相關，不應過度

解讀，未來ＩＰＯ申請撤單現象集中出現的可能性較小。可以預見，在全面實施注冊制的趨勢下

，２０２２年ＩＰＯ將保持常態化。





《上海證券報》



去年全年吸收外資金額突破萬億元人幣

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商務部公布，２０２１年我國實際使用外資金額１１４９３﹒６億元人民幣，同比增長

１４﹒９％；折合１７３４﹒８億美元，同比增長２０﹒２％。行業方面，服務業與高技術產業

吸引外資領銜高增長。數據顯示，２０２１年我國服務業實際使用外資金額９０６４﹒９億元，

同比增長１６﹒７％。高技術產業實際使用外資同比增長１７﹒１％，其中高技術製造業增長

１０﹒７％，高技術服務業增長１９﹒２％。



銀行開年信貸投旺季

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１月是信貸投放大月。去年１月人民幣貸款增加３﹒５８萬億元，一季度人民幣貸款增加

７﹒６７萬億元，兩項數據均創歷史峰值。銀行人士表示，從開年到現在十多天時間，投放進度

和去年基本持平。企業需求不算旺盛，主要以項目為主。而且因為項目量大、占比高，拉動信貸

大規模投放。



全年基建投資增長有望達到８％

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財政部於２０２１年底向各地提前下達２０２２年新增專項債務限額１﹒４６萬億元。２０２２

年新增專項債發行時間大幅提前，將迎來一個相對的財政擴張期。經濟學家長連平表示，在政策

強力推動和財政金融資源有效投入的支撐下，２０２２年全年的基建投資會有較好表現，基建投

資增長有望達到８％。





《證券時報》



保險投資官：逾七成下調收益目標

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根據向險企投資部門和保險資產管理公司相關負責人發放問卷對於２０２２年的市場行情，結果

表示，參與調查的保險投資官普遍持有「中性」態度，僅９％的受訪人士表達出「比較樂觀」的

市場判斷。保險投資官普遍下調了未來１－３年的投資收益目標。其中，國際市場環境、國內經

濟形勢及新冠疫情三個因素成為他們眼中最大的不確定性。保險投資官他們普遍認為，Ａ股目前

估值合理，未來一年投資機會大於風險。其中，新能源、科技、消費三大板塊最受看好。



預製菜是新一輪廚房革命

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最近預製菜相關上市公司接連漲停。預製菜未來極可能成長為一個很龐大的門類，只不過因為門

檻不高，入局者眾，可能會在每個更細分的領域都成長出來若干企業，比如屠宰、水產禽類養殖

的企業，可以做肉類禽類預製品。



多地提出就地過年，小城市消費將受衝擊

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２０２２年春節將至，眼下本土疫情防控工作正面臨挑戰，多地再次提出「就地過年」倡議。專

家認為，就地過年會減少人員往來的時間成本，有利於生產保持連續性，對於製造業、基建行業

等構成利好。而消費端受更多人員將留在大中城市，不少三四線小城市消費將受衝擊。（ａｈ）

