《鍾之日記》信達舜宇避螞蟻，信証抽水遭掟貨

《鍾之日記》１月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國科技股連升三日後獲利回吐，加上多位美國聯儲局官員出面談論通脹和加息，都利淡美

股氣氛，拖累隔晚美股急挫，港股連升兩日６９０點後，今日一度急吐近３００點。恒指低開

２４３點或１％，報２４１８５，最多曾跌２８８點，低見２４１４０，下午大市跌幅收窄，更

以全日最高位收市。恒指收報２４３８３，跌４６點或０﹒１９％，國指收造８５５４，跌４７

點或０﹒５５％，恒生科指收造５７６９，跌２７點或０﹒５％，大市成交額１１９８﹒９億。



＊中國去年外貿創記錄，Ａ場周跌１﹒６％＊



中國海關總署公布，２０２１年，中國進出口規模達到６﹒０５萬億美元，創下歷史新高。

不過，出口及進口均出現明顯減速，以美元計，去年１２月出口同比增２０﹒９％，雖高於預期

２０％，但為五個月低點；進口增１９﹒５％，明顯遜於預期２６﹒３％，為三個月最低。

滬深股市今早個別走，大藍籌表現萎靡，煤炭股、生物製藥股領跌，預製菜、新冠檢測股造

好。滬綜指低開０﹒３１％後向下，午後跌勢進一步加劇，滬綜指全日跌０﹒９６％，收報

３５２１﹒２６點，盤中續創八周新低；全周跌多升少，累計跌１﹒６３％。兩市全日成交額

１１０７０億元人民幣，較上日略增１﹒２％，為連續第十一個交易日突破１萬億元人民幣。外

資今日通過陸股通淨流入２﹒８２億元人民幣。



＊螞蟻增資生變，信達、舜宇齊退出＊



中國信達（０１３５９）最新公布，經進一步商業上審慎考慮，放棄參與擬斥資６０億元人

民幣入股螞蟻消費金融並成為第二大股東的計劃，作為最大新入股方、央企龍頭之一的中國信達

突然撤退，令螞蟻消費金融的增資打上一個巨大的問號，果不然其他投資者的入股也跟着方案調

整進而暫停－－舜宇光學（０２３８２）、魚躍醫療（深：００２２２３）亦陸續公告，暫緩增

資交易。

中國信達應聲向下，收市急挫跌近一成，報１﹒３７元。不過同樣宣布縮沙的舜宇

（０２３８２）逆市升１％。

螞蟻消金隨後回應稱，尊重投資者的商業決策，將在監管部門指導下，積極和各方投資人

共同磋商，繼續按照市場化原則盡快確定新的增資方案，確保消費信貸業務整改落實到位。

螞蟻消費金融上月公布擬擴大註冊資本將從８０億元增加至３００億元，其中中國信達擬出

資６０億元認購其中２０％股份權益，連同旗下南洋商業銀行增資前持有的１５％股權縮水至

４﹒００３％，最終中國信達將合計持有螞蟻消費金融２４﹒００３％股份權益，僅次於螞蟻集

團。此次增資，還有另外三家新入局者，分別是舜宇光學、網易（０９９９９）旗下博冠科技，

以及重慶市國企渝富資本，各出資１８億元、１３﹒２億元和７﹒８億元分別認購６％、

４﹒４％及２﹒６％股份權益。

網易連跌２日，收跌１﹒７％。其他科網股有沽壓，阿里（０９９８８）跌２﹒２％，騰訊

（００７００）跌０﹒４％，美團（０３６９０）跌２﹒５％，京東集團（０９６１８）跌

２﹒１％。

另外，外電引述知情人士透露，阿里巴巴正在考慮以１００億美元（約７８０億港元）的估

值為其高科技的生鮮食品連鎖店籌集資金。知情人士稱，盒馬正在與一位顧問合作，列出一份潛

在戰略和財務投資者的名單，這些投資者將受邀加入這輪融資，該輪融資可能會在下個月啟動。



＊抽水規模創記錄，中信証券遭掟貨＊



中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）公布２８０億元人民幣的Ａ＋Ｈ配股融資，

規模創內地證券業史上最大。中信証券Ｈ股全日瀉近６％，報１９﹒６元。相關消息亦拖累其他

券商股，中金（０３９０８）挫２﹒５％，國泰君安（０２６１１）跌２﹒２％，海通證券

（０６８３７）跌１﹒７％，光大證券（０６１７８）跌１﹒５％，中信建投（０６０６６）跌

０﹒８％，中國銀河（０６８８１）跌０﹒４％。

根據公布，中信証券按每持１０股Ａ股供１﹒５股Ａ股、每持１０股Ｈ股供１﹒５股Ｈ股方

式，集資不超過２８０億元人民幣。每股Ａ股供股價１４﹒４３元人民幣，較周四（１３日）收

盤折價４５％；每股Ｈ股供股價１７﹒６７港元，較Ｈ股周四收市價２０﹒８元港元折讓１５％

，將分別發行不超過１５﹒９７億股Ａ股和３﹒４２億股Ｈ股供股股份。

中信証券早前公布業績預告，截至去年１２月３１日止年度純利約２２９﹒８億元，同比升

５４﹒２％；每股收益１﹒７７元；扣除非經常性損益的純利約２３１﹒９億元，同比升

５５﹒６％。對於這份業績，市場評價普遍正面，認為其行業龍頭地位繼續穩固。選擇此時Ａ＋

Ｈ配股大抽水，無疑令投資者十分意外。

不過大行對此則相對看好，當中美銀美林認為，中信証券股價近期或續承壓，但預計供股後

增長將跑贏其他同業。該行預計，中信証券新募集資金或會攤薄公司２０２２財年的每股盈利，

不過預期供股後信証將較其他同業獲得更多市場份額，到２０２２年下半年至２０２３年，相信

其金融資產增長和槓桿率將提速，市佔率會有所提升。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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