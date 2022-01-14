【大國博弈】中國與美國達成協議，春節前後釋放石油儲備

《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述消息報道，中國將在２月１日春節前後釋放國
家戰略儲備中的原油，這是與美國及其他主要石油消費國協作降低全球油價計劃的一部分。
消息人士稱，中國在２０２１年底同意釋放原油，具體釋放規模取決於油價水平。若油價高
於每桶８５美元時，將釋放較多石油，若油價保持在７５美元水平附近，則釋放較小規模的石油
。（ｃｔ）
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