【新冠肺炎】天津第二次全員核酸篩查共檢出４４例陽性感染者

《經濟通通訊社１４日專訊》爆發新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ本土疫情的天津市公布，截
至１４日４時３０分，在已經完成的第二輪全員核酸篩查中共檢出陽性感染者４４例，其中３２
例來自集中隔離點，１２例來自疫情封控和管控區。在本土疫情發生後，天津市已在市域內進行
兩輪全員核酸篩查。
據國家衛健委最新通報，１月１３日０ ２４時天津確診３４例本土病例，其中津南區２８
例、西青區３例、河西區２例、紅橋區１例。（ｄｗ）
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