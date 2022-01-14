【新冠肺炎】全國本土確診昨日增１４３宗，天津１宗無症狀轉確診

《經濟通通訊社１４日專訊》國家衛健委公布，１月１３日，全國確診者新增確診２０１宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５８宗，含８宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江

３宗，天津１宗，遼寧１宗，廣東１宗，廣西１宗，四川１宗）；本土病例１４３宗（河南９８

宗，其中安陽市６９宗、許昌市２５宗、鄭州市４宗；天津３４宗，其中津南區２８宗、西青區

３宗、河西區２宗、紅橋區１宗；陝西８宗均在西安市；上海２宗，其中普陀區１宗、寶山區１

宗；廣東１宗在中山市），含１宗由無症狀感染者轉為確診病例在天津。無新增死亡病例；新增

疑似病例９宗均為上海境外輸入病例；新增治癒出院２３０宗。此外，新增無症狀感染４２宗，

４宗為本地個案。

境外輸入現有確診病例１１９８宗（其中重症病例２宗），現有疑似病例１３宗。累計確診

病例１１９４９宗。截至１月１３日，全國現有確診病例３４３１宗（其中重症病例１１宗），

累計治愈出院病例９６５１３宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０４５８０宗

，現有疑似病例１３宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例３０５５５宗。其中，香港特別行政區１２８５２宗（出

院１２３２７宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區

１７６２４宗（出院１３７４２宗，死亡８５１宗）。



＊中山病例目前感染源頭不明，社區傳播風險高＊



廣東中山副市長劉雲梅介紹，中山此確診病例最近１４天無風險地區外出史，目前感染源頭

不明。病例１月１０日發病，隔離前在中山社會活動範圍較廣，社區傳播風險高。截至目前，在

已追蹤的密接者、次密接者、重點人群、一般接觸者中，暫未報告其他陽性病例。

另外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚表示，傍晚再收到１名在澳門工作的內地外

僱申報，指其本人曾參與１月９日坦洲鎮的晚宴，並與坦洲鎮確診者相隔數張檯而坐。考慮到坦

洲鎮確診病例感染源頭未明，衛生局將其視為密切接觸者，並跟進其在澳的行蹤和接觸過的人士

。

而河南的本土新冠肺炎疫情嚴峻，近日同時出現Ｄｅｌｔａ及Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒。繼

安陽市多名公職人員因防疫不力被處分後，許昌市及其下轄市禹州市再有多人被問責。據了解，

許昌市自出現本土疫情後，對關鍵時刻退縮不前、失職瀆職、工作不力的工作人員展開嚴肅追責

問責。當地目前已黨紀政紀處分６人、組織處理６人、責令辭去職務１人。（ｃａ）

