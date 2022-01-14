【重拳監管】螞蟻財富回應投顧產品下架：試投放結束，正優化升級

《經濟通通訊社１４日專訊》支付寶旗下螞蟻財富聯合６家機構新推出的重磅投顧新品「金
選投顧」，推出一周後即被下線。有報道引述消息人士指，下線或因支付寶並沒有基金評價業務
資格，業務存在策略基金池合規問題。
螞蟻財富回應稱，金選投顧服務是幾家基金投顧機構和螞蟻基金合作提供的服務，投顧策略
由基金投顧機構提供，目前試投放活動已結束，正根據用戶反饋優化升級方案，力爭為廣大投資
者提供更好服務。（ｄｗ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話14/01/2022
布雷納德偏鷹言論震散科技股 匯控續炒加息預期六連升
|財經熱話14/01/2022
【龍頭抽水】中信証券供股集資規模創行內史上最大 拆解背後原因
|FOCUS14/01/2022
【FOCUS】去年順差創紀錄 今年出口仍可期
|大行報告14/01/2022
【大行炒D乜】大行點睇三桶油？ 一click就知道
|開市Good Morning14/01/2022
溫鋼城料阿里巴巴123元有支持 恒指23590分好淡
|財經熱話14/01/2022
【虛幣世界】比特幣升幅幾乎蒸發，有傳巴基斯坦禁虛幣
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰