【重拳監管】螞蟻財富回應投顧產品下架：試投放結束，正優化升級

《經濟通通訊社１４日專訊》支付寶旗下螞蟻財富聯合６家機構新推出的重磅投顧新品「金

選投顧」，推出一周後即被下線。有報道引述消息人士指，下線或因支付寶並沒有基金評價業務

資格，業務存在策略基金池合規問題。

螞蟻財富回應稱，金選投顧服務是幾家基金投顧機構和螞蟻基金合作提供的服務，投顧策略

由基金投顧機構提供，目前試投放活動已結束，正根據用戶反饋優化升級方案，力爭為廣大投資

者提供更好服務。（ｄｗ）

