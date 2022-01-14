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14/01/2022 14:21

【重拳監管】螞蟻財富回應投顧產品下架：試投放結束，正優化升級

　　《經濟通通訊社１４日專訊》支付寶旗下螞蟻財富聯合６家機構新推出的重磅投顧新品「金
選投顧」，推出一周後即被下線。有報道引述消息人士指，下線或因支付寶並沒有基金評價業務
資格，業務存在策略基金池合規問題。
　　螞蟻財富回應稱，金選投顧服務是幾家基金投顧機構和螞蟻基金合作提供的服務，投顧策略
由基金投顧機構提供，目前試投放活動已結束，正根據用戶反饋優化升級方案，力爭為廣大投資
者提供更好服務。（ｄｗ）

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