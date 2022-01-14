【新冠肺炎】中國再向多國航班發熔斷令，涉美國、德國等航空公司

《經濟通通訊社１４日專訊》因應多個中國及外國航空公司的航班，發現有乘客確診，中國

民航局再發出熔斷指令，暫停部分航班，涉及美國、德國、意大利及埃及等航空公司。當中，往

來達拉斯至上海的美國航空航班，以及往來底特律至上海的達美航空航班，２４日起暫停兩班客

機。

中國近期累計取消的美國航班達７０班。美國運輸部日前批評中國，接連因應疫情取消由美

國出發的航班，警告會採取行動回應。（ｃｔ）

