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14/01/2022 08:58

【大國博弈】英方稱有華人律師干預英國政治，中方：反對捕風捉影

　　《經濟通通訊社１４日專訊》英軍情五處點名指出，在英國擔任律師的華人李貞駒是中國間
諜，試圖滲透國會，干預英國內政。她透過向政界捐款，為中共及議員建立聯繫，有關捐款來自
中國及香港，提醒任何人如被李貞駒接觸，應提防她的聯繫，以及推動中共的議程。
　　英國內政大臣彭黛玲認為，李貞駒在英國的行為，雖然未達致犯罪的門檻，但深切關注有人
代表中共對英國國會議員作政治干預，必要時會採取行動應對威脅。
　　中國駐英國大使館發言人表示，中國歷來奉行不干涉別國內政原則，中方沒有必要、也不會
去「收買」外國議員，中方堅決反對一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇。

＊英媒：李貞駒長期贊助工黨議員加德納＊

　　英國國會下議院議長賀立紳致函國會議員，表示軍情五處發現，李貞駒對在職及有抱負的國
會議員，秘密提供捐款，她掩飾捐款來源，是不可接受的行為，正採取措施阻止。保守黨前黨魁
施志安對事件深表關注，要求將李貞駒驅逐出境，政府應就事件發表聲明。
　　英國《太陽報》報道，軍情五處指李貞駒長期贊助工黨議員加德納，在加德納成為影子能源
大臣後，李貞駒２０１５年９月透過自己開設的律師事務所，開始對他捐款，其中一筆１８萬英
鎊，用於支付加德納兩名國會助手的薪酬，其中一名助手就是李貞駒的兒子。李貞駒的律師事務
所為中國駐英國倫敦大使館工作。（ｊｔ）

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