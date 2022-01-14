【新冠肺炎】西安各高校實行校園封閉管理，暫不放寒假

《經濟通通訊社１４日專訊》受到新冠疫情的影響，陝西各高校調整寒假計劃。西安市高校

實行校園封閉管理，暫不放寒假。西北工業大學日前亦通知，從１月１０日起，採用線上教學的

方式，提前啟動２０２２年春季學期的教學工作。

國家衛健委公布，１月１３日，新增本土病例１４３宗，其中，陝西８宗均在西安市。

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