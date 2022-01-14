【重拳監管】最高法：依法嚴懲強制二選一、強制搭售等不正當競爭

《經濟通通訊社１４日專訊》最高人民法院今天召開新聞發布會，發布《關於充分發揮司法

職能作用 助力中小微企業發展的指導意見》。據《央視》報道，《意見》提出要加強反壟斷和

反不正當競爭案件審理力度，依法嚴懲強制「二選一」、低價傾銷、強制搭售、屏蔽封鎖、刷單

炒信等壟斷和不正當競爭行為；依法認定經營者濫用數據、算法、技術、資本優勢以及平台規則

等排除、限制競爭行為，防止資本無序擴張，保護中小微企業生存發展空間。

支持保護市場主體自主交易，切實弘揚契約精神。對具有優勢地位的市場主體利用中小微企

業處於危困狀態或者缺乏判斷能力訂立的顯失公平的合同，依法支持中小微企業撤銷該合同的訴

訟請求；對受疫情等因素影響直接導致中小微企業合同履行不能或者繼續履行合同對其明顯不公

的，按照不可抗力、情勢變更規則，結合案件事實，公平合法地判令免除或者部分免除責任、變

更或解除合同。

《意見》還提出，建立辦理拖欠中小微企業賬款案件「綠色通道」。依法保護有挽救價值的

中小微企業，對於中小微企業因資金流動性困難不能清償債務的，要積極引導各方當事人達成減

免債務、延期支付的執行和解協議，依法為企業緩解債務壓力、恢復生產經營創造條件。



＊加快起草反壟斷民事糾紛司法解釋＊



針對如何加強反壟斷和反不正當競爭司法，維護公平競爭的市場法治環境這一問題，最高人

民法院知識產權法庭副庭長郃中林回應稱，提高競爭案件審理效率，及時制止壟斷和不正當競爭

行為，增強司法救濟的及時性。將加大對壟斷行為實施者和技術秘密侵權人的司法懲處力度，提

升違法成本，提高司法救濟的有效性，特別是要加大司法賠償力度，確保受害人的損失得到足夠

補償。

他透露，根據反壟斷法修改進展，將加快起草新的反壟斷民事糾紛司法解釋，適時向社會公

開徵求意見，全面明確司法裁判規則。（ｗｌ）

