《神州縱橫－凌昆》中國須防外圍風險急升

《神州縱橫》近月外圍風險因素急升，而中國本身亦有內需疲軟問題，故在內外壓力同時加

大之際，經濟前景不明確性日增，務必加大投資推動。



＊國際危機四伏＊



近期國際上疫情、經濟及政治三大危機齊發，形勢嚴峻。全球疫情已基本失控，全球疫情已

基本失控，歐美確診屢創新高，封城亦已太遲。這對經濟打擊甚大，一是需求因封城大減，二是

供給因人員病假太多受限，供應鏈短缺日甚，連醫護、政府等部門亦告急。「與病毒共存」已成

現實，正走向「與病毒共亡」。經濟除受上述供需雙方壓力外，潛在風險亦有爆發之勢，特別是

美國聯儲局「放鷹」，趨向加快「收水」，如是後果嚴重。但這也可能反映當局發現了重大險情

，因而不得不在疫情與經濟日差之時出招反向調控。難怪日前馬斯克竟預警年內（尤其上半年）

或爆財經危機。政治方面全球多地政局不穩，暴亂頻生。中國兩鄰哈薩克一向安定，突發暴亂乃

黑天鵝事件，也發出了必須重視的由治及亂警號。更為值得關注的是美國政局，內政鬥爭在中期

大選之年必將上升今年尤甚。目前美國已陷於「四分五裂」困境。「四分」者，乃兩黨間及各自

內部兩大派系之爭激化。兩黨間出現了罕有的拜登與特朗普互攻場面。民主黨內進步派與保守派

分歧難消，共和黨內擁特及反特陣營對立日甚。「五裂」是宗教、種族、政見、社群及地方撕裂

激化各不相容。民調顯示不少美國人相信有生之年可見到國家內戰或分裂。還有「領導危機」：

拜登民望日低且年老體弱，但第二、三接班人由副總統比他民望更低，眾議長貝洛茜比他更老！



＊急須加大投資＊



在如斯境況，中國理應高度警覺和如習近平所說具有憂患感。一是預防有突發性全球震盪出

現，包括鄰國事變會影響中國尤其邊區，和美國內困日深會加強挑釁中國以轉移視線。更須防出

現國際性金融海嘯，觸發可能之一是聯儲局緊急「收水」。二是要防內需持續不振之際，外需強

勢受國際風險衝擊轉弱，形成內外「兩頭不到岸」格局。可能出現的問題包括：（一）出口受國

際物流瓶頸衝擊。（二）因內通脹隨國際通脹上升。（三）國內疫情升溫防礙消費（尤其服務）

回暖。因此筆者提出的由國家推動大型投資計劃（至少１０萬億元）必須盡快出台，這乃當前宏

調政策的唯一正確選擇。其實中國發展正受投資不足問題阻延，急需投入回報大的領域甚多且日

多。新舊基建及民生工程的倡議很多，但近日浮出的是「人口工程」：一些有學者提出由財政投

資（如２萬億元）支持於１０年內增生嬰孩（如５００萬個）。此乃由人口老化及少子化危機帶

來的新機遇，大方向值得重視，如何落實須予探討，故應跟進並開展研究。《資深評論員 凌昆

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