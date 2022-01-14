【聚焦人幣】上月貿易順差創新高，人幣即期收漲１６３點三年半高

《經濟通通訊社１４日專訊》內地貿易數據出爐，１２月貿易順差創新高。由於中間價偏弱

，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日低開，但在貿易數據公布後迅速收復失地，且升勢愈

發凌厲，盤中一度突破６﹒３４大關，最終收報６﹒３４３５漲１６３點子，三連升，創下

２０１８年５月１４日以來逾三年半新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現飆１８６點子，報６﹒３４４４。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７７，較上個交易日跌１３５點子，

止步兩連揚，暫時脫離逾一個月高位，上個交易日報６﹒３５４２。

據中國海關總署統計，２０２１年，以美元計價，中國進出口規模６﹒０５萬億美元，在

２０１３年首次達到４萬億美元的８年後，年內跨過５萬億美元、６萬億美元兩大台階，達到了

歷史高點。２０２１年的外貿增量達到１﹒４萬億美元，相當於２００５年全年的規模。１２月

份貿易順差增至９４４﹒６億美元，創歷史新高，亦高於市場預期７４５億美元。



＊中間價偏離市場，監管冀人幣匯率緩和波動＊



交易員稱，美元賣盤繼續釋放，但今早中間價下調，繼續偏離市場預期。對人民幣來說，短

期偏結匯的情況料延續，但如果接下來的順差規模下降，結匯意願也將受影響。

中金公司外匯研究員李劉陽在報告中稱，美指近期快速回落，但人民幣匯率對此的反應將較

為有限。在美元上行階段，人民幣匯率並未跟隨其他非美一起走弱，因此在美元回落階段，人民

幣匯率也就很難跟隨非美貨幣一起反彈。

凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）高級經濟學家Ｊｏｎａｓ

Ｇｏｌｔｅｒｍａｎｎ最新報告稱，２０１４－１５年人民幣匯率強於基本面，最終導致人民幣

無序貶值和資本大規模外流；現在對監管層而言，對人民幣匯率的偏好是緩和波動，但不是完全

阻止貶值。預計人民幣在今年底可能貶值６﹒９。（ｊｔ）

