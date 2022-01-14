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14/01/2022 09:24

【人行操作】人行續百億逆回購對沖到期量，本周投放僅１００億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒２％。
　　新年以來，百億元逆回購已持續９日，且已連續４日完全對沖到期量。公開市場今日有
１００億元７天期逆回購到期，本周公開市場逆回購到期規模僅為４００億元，即累計投放
１００億元。（ｃａ）

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