【重拳監管】公安部：排摸網遊企業數百家，查處問題遊戲１３４款

《經濟通通訊社１４日專訊》據《央視》報道，公安部網絡安全保衛局副局長李彤表示，
２０２１年，針對突出網絡亂象和黑灰產生態鏈條，公安機關切實強化網絡平台源頭治理，深入
推進監督檢查和行政執法，截至目前，共摸排檢查互聯網遊戲企業逾４５０家，查處問題遊戲
１３４款。其中，警告２３款、限期整改８５款、責令關停下架２４款，進一步壓縮了為賭博、
色情等違法犯罪進行推廣引流的通道，淨化、清朗了網絡環境。（ｗｌ）
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