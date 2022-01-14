【數據解讀】凱投宏觀：疫情令港口擁堵嚴重，料未來數月出口放緩

《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署最新公布，１２月份，中國以美元計出口同比增

２０﹒９％，增速較上月回落１﹒１個百分點，創五個月新低，但高於市場預期的增２０％；當

月進口同比增１９﹒５％，增速較上月大幅回落１２﹒２個百分點，亦顯著低於市場預期的增

２６﹒３％。當月貿易順差為９４４﹒６億美元，創歷史新高，亦超市場預期。２０２１年全年

，中國以美元計價出口同比增長２９﹒９％，進口增３０﹒１％。

凱投宏觀中國高級經濟學家Ｊｕｌｉａｎ Ｅｖａｎｓ－Ｐｒｉｔｃｈａｒｄ指出，１２月

出口依然強勁，但由於港口不暢日益嚴重，未來幾個月出口可能會放緩。與此同時，進口大幅回

落，這與國內需求、特別是地產行業的持續疲弱相一致。盡管中國近期疫情尚未對１２月出口造

成明顯影響，但據媒體報道，今年初以來中國主要的港口因疫情擁堵、延誤日益嚴重。上海、大

連等城市出現確診病例，短期情況可能會進一步惡化，從而拉低１月出貨量。

從中長期的角度看，出口面臨的更大問題是，隨著全球消費模式因疫情發生的轉變和積壓訂

單的逐步清理，國外需求可能回落。雖然中國境外針對Ｏｍｉｃｒｏｎ變體的社交限制措施正在

推遲這一進程，且中國的航運中斷將在短期內增加訂單的積壓，但該機構仍押注到今年年底出口

量將減少而不是增加。（ｗｌ）

