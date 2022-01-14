【ＦＯＣＵＳ】去年順差創紀錄，今年出口仍可期

【ＦＯＣＵＳ】貨物貿易第一大國威武－－２０２１年中國進出口總額突破６萬億美元關，

其中機電產品貢獻逾半壁江山；按年增１﹒４萬億美元，相當於過去１０年增長的總和。



＊機電產品佔總額５９％，汽車藥材出口倍增＊



中國官方製造業ＰＭＩ新出口訂單指數連續８個月低於榮枯線，無礙出口表現連續５個月勝

過市

場預期。海關總署周五（１４日）公布，以美元計，１２月出口按年增２０﹒９％（預期

：２０％）至３４０５億美

元，續創歷史新高；２０２１年全年增２９﹒９％，錄３﹒３６萬億美元。

出口「生力軍」是誰？當推佔總值逾半壁江山（５９％）的機電產品。其中，前三甲自動數

據處

理設備（主要為電腦）及其零部件、集成電路、手機，分別貢獻出口額７﹒６％、４﹒６％、

４﹒４％；增長最

凌厲的則是汽車、醫藥材及藥品，出口額分別雙雙按年翻倍增。

再看進口，以美元計，１２月進口按年增１９﹒５％（預期：２６﹒３％）至２４６０億美

元；２０２１年全年增

３０﹒１％，錄２﹒６９萬億美元。值得留意的是，去年中國進口大豆、原油、鐵礦石、紙漿等

的數量實

為下跌（其中原油更錄２０年來首次年度下降），但金額卻齊錄近三四成增長，再印證輸入型通

脹

壓力。



＊今年過「大坎兒」，ＲＣＥＰ成穩外貿抓手＊



出口火力生生不息，推動中國全年貿易順差突破２０１５年高點，創下６７６４﹒３億美元

的歷史新高

；展望２０２２年前景又如何？海關就預期，面對國際需求復甦勢頭放緩，再疊加較高基數，今

年外

貿運行面臨一定壓力。較早時商務部更形容，去年外貿登上了一個「高坡兒」，今年很可能要過

一個「大坎兒」。

對此，中國已將目光對準剛剛生效的ＲＣＥＰ（《區域全面經濟夥伴協定》），視之為今年

穩外貿

的重要抓手。何解？最新數據顯示，與ＲＣＥＰ成員國的外貿佔中國去年外貿總值的３０﹒９％

，其中對

日本、韓國、越南的出口分別佔４﹒９％、４﹒４％、４﹒１％。

以東南亞新興製造工廠越南為例，儘管其已取代中國成為Ｎｉｋｅ運動鞋的第一大生產國，

去年

手機及零配件出口額達５７５億美元（中國為１４６３億美元），但機械設備、紡織塑膠皮革等

原料仍需

從中國進口，去年全年越南對中國貿易逆差逾４５６億美元。

儘管面對海外需求增速逐步回落、訂單向東南亞轉移等逆風，但中國出口提質升級及

ＲＣＥＰ助

擴大優勢產品市佔，若再加上人民幣或現輕微貶值，２０２２出口表現或大概率樂觀過預期。

