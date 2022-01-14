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即市新聞

14/01/2022 13:30

【ＦＯＣＵＳ】去年順差創紀錄，今年出口仍可期

　　【ＦＯＣＵＳ】貨物貿易第一大國威武－－２０２１年中國進出口總額突破６萬億美元關，
其中機電產品貢獻逾半壁江山；按年增１﹒４萬億美元，相當於過去１０年增長的總和。

＊機電產品佔總額５９％，汽車藥材出口倍增＊

　　中國官方製造業ＰＭＩ新出口訂單指數連續８個月低於榮枯線，無礙出口表現連續５個月勝
過市
場預期。海關總署周五（１４日）公布，以美元計，１２月出口按年增２０﹒９％（預期
：２０％）至３４０５億美
元，續創歷史新高；２０２１年全年增２９﹒９％，錄３﹒３６萬億美元。
　　出口「生力軍」是誰？當推佔總值逾半壁江山（５９％）的機電產品。其中，前三甲自動數
據處
理設備（主要為電腦）及其零部件、集成電路、手機，分別貢獻出口額７﹒６％、４﹒６％、
４﹒４％；增長最
凌厲的則是汽車、醫藥材及藥品，出口額分別雙雙按年翻倍增。
　　再看進口，以美元計，１２月進口按年增１９﹒５％（預期：２６﹒３％）至２４６０億美
元；２０２１年全年增
３０﹒１％，錄２﹒６９萬億美元。值得留意的是，去年中國進口大豆、原油、鐵礦石、紙漿等
的數量實
為下跌（其中原油更錄２０年來首次年度下降），但金額卻齊錄近三四成增長，再印證輸入型通

壓力。

＊今年過「大坎兒」，ＲＣＥＰ成穩外貿抓手＊

　　出口火力生生不息，推動中國全年貿易順差突破２０１５年高點，創下６７６４﹒３億美元
的歷史新高
；展望２０２２年前景又如何？海關就預期，面對國際需求復甦勢頭放緩，再疊加較高基數，今
年外
貿運行面臨一定壓力。較早時商務部更形容，去年外貿登上了一個「高坡兒」，今年很可能要過
一個「大坎兒」。
　　對此，中國已將目光對準剛剛生效的ＲＣＥＰ（《區域全面經濟夥伴協定》），視之為今年
穩外貿
的重要抓手。何解？最新數據顯示，與ＲＣＥＰ成員國的外貿佔中國去年外貿總值的３０﹒９％
，其中對
日本、韓國、越南的出口分別佔４﹒９％、４﹒４％、４﹒１％。
　　以東南亞新興製造工廠越南為例，儘管其已取代中國成為Ｎｉｋｅ運動鞋的第一大生產國，
去年
手機及零配件出口額達５７５億美元（中國為１４６３億美元），但機械設備、紡織塑膠皮革等
原料仍需
從中國進口，去年全年越南對中國貿易逆差逾４５６億美元。
　　儘管面對海外需求增速逐步回落、訂單向東南亞轉移等逆風，但中國出口提質升級及
ＲＣＥＰ助
擴大優勢產品市佔，若再加上人民幣或現輕微貶值，２０２２出口表現或大概率樂觀過預期。

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