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即市新聞

14/01/2022 16:19

【新冠肺炎】珠海發現一宗本土確診，北京航班取消，海上客運暫停

　　《經濟通通訊社１４日專訊》珠海今日通報，在大規模新型冠狀病毒核酸檢測中，發現香洲
區南屏鎮有一宗陽性個案，患者為５３歲女子，居住在該鎮將軍山榕園２棟。當局已核查其行蹤
，正調查相關密切接觸者、次密切接觸者及重點人員，對該患者居住、工作及相關重點區域實施
管控措施，她活動過的重點場所也已消毒。
　　據內地民航疫情防控要求，自今日起，珠海機場出發前往北京的航班全部取消。珠海市新冠
疫情防控指揮部發布最新通告，全體市民非必要不離開珠海、不出省。確需離開珠海的，須憑粵
康碼綠碼，並持有２４小時內核酸檢測陰性證明，即時起施行。
　　蛇口郵輪母港發布通知，因疫情防控要求，深圳蛇口至珠海九洲港航線於１４日１２時３０
分起停航。
　　　此外，澳門內港客運碼頭往返珠海灣仔口岸的海上客運服務，在今日下午３時起暫停，直
至另行通知。今日起，從珠海經珠澳口岸到澳門的人須持４８小時內核酸檢測陰性證明，從澳門
經珠澳口岸到珠海者的防疫措施不變，即須持７天內核酸檢測陰性證明。
　　另外，天津市防控指揮部決定，在對重點區域先期檢測的基礎上，將在全市範圍開展第三輪
全員核酸檢測。（ｃａ）
　

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