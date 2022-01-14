【北水炒Ｄ乜】淨買入２３﹒５億人幣，博融創沽港交所

《經濟通通訊社１４日專訊》昨日（１３日）恒指高開１５９點，報２４５６１點。最高升

１５９點報２４５６１點，最低跌１１２點報２４２８９點。恒指收報２４４２９點，升２７點

或０﹒１１％。

按額度計算，北水全日淨買入２３﹒５億元人民幣，減少６１﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是融創中國（０１９１８）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的

依次是香港交易所（００３８８）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交１３６３﹒３１億元減少１１﹒２％。其中港股通成交２８７﹒１億元，佔總成交

２１﹒１％。



＊融創配股拖累股價大跌逾２２％＊



據《彭博》引述融創中國表示，該公司短期無計劃再通過向市場配售新股或配售子公司融創

服務舊股進行股權融資。此前公司以先舊後新方式配股集資４５﹒２億元，拖累股價暴跌。融創

還表示，公司有足夠現金應付短期到期的債務。

融創中國昨天公布，透過摩根士丹利以先舊後新方式配售４﹒５２億股，佔擴大後股本

８﹒３％，每股１０元，較上日收市價折讓１５﹒３％，集資淨額約４４﹒８４億元，半數用於

償還貸款，半數用於公司一般運營資金。

融創中國跌２２﹒６３％報９﹒１３元，北水淨買入８﹒６億元；美團跌０﹒３５％報

２２６﹒２元，北水淨買入８﹒２億元；快手跌０﹒２３％報８５﹒４５元，北水淨買入３﹒４

億元。

香港交易所跌１﹒１３％報４５６﹒６元，北水淨賣出５﹒８億元；騰訊控股跌１﹒１６％

報４７５﹒２元，北水淨賣出４﹒７億元；舜宇光學科技跌３﹒４６％報２１７﹒６元，北水淨

賣出４﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

融創中國 （０１９１８） ８﹒６２

美團 （０３６９０） ８﹒２１

快手 （０１０２４） ３﹒４０

中國移動 （００９４１） ３﹒０９

藥明生物 （０２２６９） １﹒９０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

香港交易所 （００３８８） －５﹒７９

騰訊控股 （００７００） －４﹒７０

舜宇光學科技 （０２３８２） －４﹒５８

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒８１

華潤電力 （００８３６） －０﹒４４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

