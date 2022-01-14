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即市新聞

14/01/2022 19:51

《日入而息》第五輪防疫抗疫基金逾３５億，澳門發放最多６個賭牌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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林鄭稱社交距離措施延長兩周至年初三，年宵花市取消；第五輪防疫抗疫基金逾３５億，食肆美
容院受惠；林文健稱本港疫情處「火山口邊緣」，林鄭稱通關有期；陳肇始稱疫情未脫危險期，
取消年宵花市減低傳播機會；洪為民宴會賓客增至２２５人，林鄭：將嚴肅跟進　　　　　　　
澳門修訂博彩法草案，發放最多６個賭牌，批給期不多於１０年；澳門修訂博彩法草案未有落實
委任政府代表進入博企　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
招行（０３９６８）去年純利按年增２３％至１１９９億元人民幣　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地政總署：粉嶺工業地共接獲３份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒５４％，料樓價進一步回軟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增９宗確診，凱德花園送院者證實陰性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指低收４６點報２４３８３，科指跌２７點報５７６９
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬綜指收跌０﹒９６％，上月外貿參差出口優進口遜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　英鎊短線１﹒３８００╱５０的阻力大　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１１４５８╱５９，日圓最新報１１３﹒９５╱９６
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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小米（０１８１０）入股優智聯科技，後者從事超寬帶芯片設計等　　　　　　　　　　　　　
雅各臣科研製藥（０２６３３）委任黃志基為非執董　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
舜宇（０２３８２）暫緩認購重慶螞蟻消金６％股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳匯控（００００５）擬遷紐約總部，正洽租新建摩天大廈　　　　　　　　　　　　　　　　
中國恒泰（０２０１１）副主席吳航正辭任，昨起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（１２）長沙灣映築首批單位入場費６２１萬起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國壽（０２６２８）去年保費收入按年增１％至６２００億元人民幣　　　　　　　　　　　　
傳阿里巴巴（０９９８８）旗下盒馬鮮生擬以１００億美元估值進行融資　　　　　　　　　　
據報長和（００００１）旗下Ｗｉｎｄ　Ｔｒｅ擬剝離網絡基礎設施業務　　　　　　　　　　
正商實業（００１８５）已訂立１２份委託管理合同，建築面積達２０６萬平方米　　　　　　
中國生態?遊（０１３７１）執董兼首席執?官胡英厦辭任　　　　　　　　　　　　　　　　
環球信貸（０１６６９）授出一項為期１２個月的有抵押貸款３４００萬元　　　　　　　　　
馮氏集團利豐研究中心料今年中國社會消費品總額增長不低於６％　　　　　　　　　　　　　
招行（０３９６８）去年純利按年增２３％至１１９９億元人民幣　　　　　　　　　　　　　
永豐集團（０１５４９）獲控股股東劉與量增持１７７０萬股　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
永嘉集團（０３３２２）去年高級時裝零售業務同店銷售按年跌６％　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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中遠海發（０２８６６）全年計提６﹒５億元人民幣減值損失　　　　　　　　　　　　　　　
中信證券（０６０３０）２８０億元人民幣融資，證券業史上最大，Ａ股配股折讓４５％　　　
中國同輻（０１７６３）附屬公司獲頒高新技術企業證書　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海電氣（０２７２７）同意聘任周志炎擔任公司首席財務官　　　　　　　　　　　　　　　
招商局中國基金（００１３３）去年底總資產按年升約４％　　　　　　　　　　　　　　　　
五礦地產（００２３０）去年合約銷售額升３４％至約２６０億元人民幣　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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世茂集團（００８１３）去年累計合約銷售總額按年跌逾一成；世茂集團子公司據報已償付今日
到期１１﹒６億ＡＢＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒大地產公司債獲准延後半年兌付，境內債金身未破　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　國內生產改善，１２月煤炭進口量高位回落近１２％　　
　　特斯拉表示在內地已建逾１０００座超級充電站　　　　
　　凱投宏觀表示疫情令港口擁堵嚴重，料未來數月出口放緩
　　方正中期表示今年上半年中國出口增速下滑態勢仍將持續
　　海關表示去年ＲＣＥＰ成員國佔中國外貿總值３０﹒９％
　　；今年外貿不確定不穩定不均衡因素增多；去年中國出口
　　汽車增１０４﹒６％；入世貿２０年，中國貨物貿易規模
　　增長８﹒３倍；對所有涉冬奧航班實施「一機一策」，精
　　準檢疫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　長三角老齡比例逾２０％，已進入中度人口老齡化階段　
　　去年中國醫藥材及藥品出口增逾１倍，支持全球抗疫　　
　　上月美元出口增２０﹒９％高預期，進口增１９﹒５％　
　　最高法表示商品房預售資金監管帳戶不得採取劃扣措施　
　　國開行獲首批碳減排支持工具資金１０２﹒６７億元人民
　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　佳能珠海工廠據報停產，相機生產業務撤出中國　　　　
　　中國去年進出口規模６﹒０５萬億美元，創新高　　　　
　　人行續百億逆回購對沖到期量，本周投放僅１００億元　
　　花旗與北交所清算與結算系統成功對接　　　　　　　　
　　廣西自治區政府副主席劉宏武涉嚴重違紀違法受查　　　
　　外匯局通報十起地下錢莊案例，最高罰款逾７４０萬元　
　　九安醫療表示美國子公司獲試劑盒大單，涉資８１億元人
　　民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　涉誇大宣傳，河南消協對帶貨網紅辛巴及快手提起訴訟　
　　銀保監會發布《銀行保險機構關聯交易管理辦法》　　　
　　劉尚希稱近三年地方債還債壓力大，應提高中央債比例　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒２％，報１８４０３點　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　政府防疫抗疫基金或縮水，旅議會冀按旅行社規模資助　
　　梁錦威被判囚９個月，葵涌邨北選區議席出缺　　　　　
　　陳茂波稱去年經濟增長可達６﹒４％，經濟復甦仍有不確
　　定性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　地政總署表示粉嶺工業地共接獲３份標書　　　　　　　
　　金管局表示去年１２月外匯基金境外資產減少２１５億元
　　政府委任何安誠為建造業議會新主席，任期兩年　　　　
　　深股通額度全日用３４億元；滬股通額度全日用８億元，
　　陸股通流入近３億元　　　　　　　　　　　　　　　　
　　台灣《蘋果日報》積極買家為黃浩，指無紅色資金　　　
　　中原ＣＣＬ按周跌０﹒５４％，料樓價進一步回軟　　　
　　澳門修訂博彩法草案，建議發放最多６個賭牌　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中國去年對美國進出口４﹒８８萬億人幣增２０﹒２％　
　　劉鶴視像會見法國總統外事顧問，就中歐合作交換看法　
　　去年美元計對美出口增２７﹒５％，進口增３２﹒７％　
　　德國網安監督機構表示無證據表明小米手機具有審查功能
　　中國與美國達成協議，春節前後釋放石油儲備　　　　　
　　傳美國將與盟友於冬奧期間軍演，中方籲按決議休戰　　
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　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　上海出盲盒經營合規指引，泡泡瑪特回應支持相關政策　
　　上海市監局表示盲盒售價不得超２００元，８歲以下禁售
　　最高法表示依法嚴懲強制二選一、強制搭售等不正當競爭
　　螞蟻財富回應投顧產品下架：試投放結束，正優化升級　
　　螞蟻財富重磅投顧業務推出一周被下架，或涉合規問題　
　　公安部表示排摸網遊企業數百家，查處問題遊戲１３４款
　　；公安部破獲虛擬幣洗錢案件２５９起，涉價值逾百億元
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增９宗確診，凱德花園送院者證實陰性　　　　　
　　全國本土確診昨日增１４３宗，天津１宗無症狀轉確診　
　　天津第二次全員核酸篩查共檢出４４例陽性感染者　　　
　　屯門凱德花園２座有１人檢測結果不確定要送院　　　　
　　屯門龍成花園第一座完成強檢，無發現未遵守公告者　　
　　民政總署向屯門居民免費派３０００套病毒測試套裝　　
　　消息指屯門凱德花園２１歲男呈陽性，由救護車送院　　
　　消息指政府料公布收緊社距措施延長１４日　　　　　　
　　西安各高校實行校園封閉管理，暫不放寒假　　　　　　
　　霍啟剛促健身室以面積計算津貼，勞聯倡派９０００元　
　　餐飲業界表示進一步延長社距措施料整體營業額跌五成　
　　科興表示９５％接種３劑科興者可對抗Ｏｍｉｃｒｏｎ　
　　許家驊稱擔心復必泰副作用家長可讓子女接種科興疫苗　
　　中國再向多國航班發熔斷令，涉美國、德國等航空公司　
　　曾逗留Ａ組指明地區旅客，周日起不能經港轉機及過境　
　　珠海發現一宗本土確診，北京航班取消，海上客運暫停　
　　立會內會向大會提決議案，疫下遙距會議　　　　　　　
　　竹篙灣女保安同事初確，兩人曾一起午膳　　　　　　　
　　徐樂堅稱雖然感染數字緩和，不排除屯門有隱性傳播鏈　
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