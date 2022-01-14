《日入而息》第五輪防疫抗疫基金逾３５億，澳門發放最多６個賭牌

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

林鄭稱社交距離措施延長兩周至年初三，年宵花市取消；第五輪防疫抗疫基金逾３５億，食肆美

容院受惠；林文健稱本港疫情處「火山口邊緣」，林鄭稱通關有期；陳肇始稱疫情未脫危險期，

取消年宵花市減低傳播機會；洪為民宴會賓客增至２２５人，林鄭：將嚴肅跟進

澳門修訂博彩法草案，發放最多６個賭牌，批給期不多於１０年；澳門修訂博彩法草案未有落實

委任政府代表進入博企

招行（０３９６８）去年純利按年增２３％至１１９９億元人民幣

李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）股權

地政總署：粉嶺工業地共接獲３份標書

中原ＣＣＬ按周跌０﹒５４％，料樓價進一步回軟

本港新增９宗確診，凱德花園送院者證實陰性

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收４６點報２４３８３，科指跌２７點報５７６９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收跌０﹒９６％，上月外貿參差出口優進口遜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英鎊短線１﹒３８００╱５０的阻力大

歐元最新報１﹒１１４５８╱５９，日圓最新報１１３﹒９５╱９６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米（０１８１０）入股優智聯科技，後者從事超寬帶芯片設計等

雅各臣科研製藥（０２６３３）委任黃志基為非執董

舜宇（０２３８２）暫緩認購重慶螞蟻消金６％股權

傳匯控（００００５）擬遷紐約總部，正洽租新建摩天大廈

中國恒泰（０２０１１）副主席吳航正辭任，昨起生效

恒地（１２）長沙灣映築首批單位入場費６２１萬起

國壽（０２６２８）去年保費收入按年增１％至６２００億元人民幣

傳阿里巴巴（０９９８８）旗下盒馬鮮生擬以１００億美元估值進行融資

據報長和（００００１）旗下Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ擬剝離網絡基礎設施業務

正商實業（００１８５）已訂立１２份委託管理合同，建築面積達２０６萬平方米

中國生態?遊（０１３７１）執董兼首席執?官胡英厦辭任

環球信貸（０１６６９）授出一項為期１２個月的有抵押貸款３４００萬元

馮氏集團利豐研究中心料今年中國社會消費品總額增長不低於６％

招行（０３９６８）去年純利按年增２３％至１１９９億元人民幣

永豐集團（０１５４９）獲控股股東劉與量增持１７７０萬股

李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）股權

永嘉集團（０３３２２）去年高級時裝零售業務同店銷售按年跌６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中遠海發（０２８６６）全年計提６﹒５億元人民幣減值損失

中信證券（０６０３０）２８０億元人民幣融資，證券業史上最大，Ａ股配股折讓４５％

中國同輻（０１７６３）附屬公司獲頒高新技術企業證書

上海電氣（０２７２７）同意聘任周志炎擔任公司首席財務官

招商局中國基金（００１３３）去年底總資產按年升約４％

五礦地產（００２３０）去年合約銷售額升３４％至約２６０億元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

世茂集團（００８１３）去年累計合約銷售總額按年跌逾一成；世茂集團子公司據報已償付今日

到期１１﹒６億ＡＢＳ

恒大地產公司債獲准延後半年兌付，境內債金身未破

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

國內生產改善，１２月煤炭進口量高位回落近１２％

特斯拉表示在內地已建逾１０００座超級充電站

凱投宏觀表示疫情令港口擁堵嚴重，料未來數月出口放緩

方正中期表示今年上半年中國出口增速下滑態勢仍將持續

海關表示去年ＲＣＥＰ成員國佔中國外貿總值３０﹒９％

；今年外貿不確定不穩定不均衡因素增多；去年中國出口

汽車增１０４﹒６％；入世貿２０年，中國貨物貿易規模

增長８﹒３倍；對所有涉冬奧航班實施「一機一策」，精

準檢疫

長三角老齡比例逾２０％，已進入中度人口老齡化階段

去年中國醫藥材及藥品出口增逾１倍，支持全球抗疫

上月美元出口增２０﹒９％高預期，進口增１９﹒５％

最高法表示商品房預售資金監管帳戶不得採取劃扣措施

國開行獲首批碳減排支持工具資金１０２﹒６７億元人民

幣

佳能珠海工廠據報停產，相機生產業務撤出中國

中國去年進出口規模６﹒０５萬億美元，創新高

人行續百億逆回購對沖到期量，本周投放僅１００億元

花旗與北交所清算與結算系統成功對接

廣西自治區政府副主席劉宏武涉嚴重違紀違法受查

外匯局通報十起地下錢莊案例，最高罰款逾７４０萬元

九安醫療表示美國子公司獲試劑盒大單，涉資８１億元人

民幣

涉誇大宣傳，河南消協對帶貨網紅辛巴及快手提起訴訟

銀保監會發布《銀行保險機構關聯交易管理辦法》

劉尚希稱近三年地方債還債壓力大，應提高中央債比例

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒２％，報１８４０３點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

政府防疫抗疫基金或縮水，旅議會冀按旅行社規模資助

梁錦威被判囚９個月，葵涌邨北選區議席出缺

陳茂波稱去年經濟增長可達６﹒４％，經濟復甦仍有不確

定性

地政總署表示粉嶺工業地共接獲３份標書

金管局表示去年１２月外匯基金境外資產減少２１５億元

政府委任何安誠為建造業議會新主席，任期兩年

深股通額度全日用３４億元；滬股通額度全日用８億元，

陸股通流入近３億元

台灣《蘋果日報》積極買家為黃浩，指無紅色資金

中原ＣＣＬ按周跌０﹒５４％，料樓價進一步回軟

澳門修訂博彩法草案，建議發放最多６個賭牌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國去年對美國進出口４﹒８８萬億人幣增２０﹒２％

劉鶴視像會見法國總統外事顧問，就中歐合作交換看法

去年美元計對美出口增２７﹒５％，進口增３２﹒７％

德國網安監督機構表示無證據表明小米手機具有審查功能

中國與美國達成協議，春節前後釋放石油儲備

傳美國將與盟友於冬奧期間軍演，中方籲按決議休戰

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《重拳監管》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上海出盲盒經營合規指引，泡泡瑪特回應支持相關政策

上海市監局表示盲盒售價不得超２００元，８歲以下禁售

最高法表示依法嚴懲強制二選一、強制搭售等不正當競爭

螞蟻財富回應投顧產品下架：試投放結束，正優化升級

螞蟻財富重磅投顧業務推出一周被下架，或涉合規問題

公安部表示排摸網遊企業數百家，查處問題遊戲１３４款

；公安部破獲虛擬幣洗錢案件２５９起，涉價值逾百億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增９宗確診，凱德花園送院者證實陰性

全國本土確診昨日增１４３宗，天津１宗無症狀轉確診

天津第二次全員核酸篩查共檢出４４例陽性感染者

屯門凱德花園２座有１人檢測結果不確定要送院

屯門龍成花園第一座完成強檢，無發現未遵守公告者

民政總署向屯門居民免費派３０００套病毒測試套裝

消息指屯門凱德花園２１歲男呈陽性，由救護車送院

消息指政府料公布收緊社距措施延長１４日

西安各高校實行校園封閉管理，暫不放寒假

霍啟剛促健身室以面積計算津貼，勞聯倡派９０００元

餐飲業界表示進一步延長社距措施料整體營業額跌五成

科興表示９５％接種３劑科興者可對抗Ｏｍｉｃｒｏｎ

許家驊稱擔心復必泰副作用家長可讓子女接種科興疫苗

中國再向多國航班發熔斷令，涉美國、德國等航空公司

曾逗留Ａ組指明地區旅客，周日起不能經港轉機及過境

珠海發現一宗本土確診，北京航班取消，海上客運暫停

立會內會向大會提決議案，疫下遙距會議

竹篙灣女保安同事初確，兩人曾一起午膳

徐樂堅稱雖然感染數字緩和，不排除屯門有隱性傳播鏈

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

