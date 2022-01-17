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即市新聞

17/01/2022 07:46

《日出而作》消費者信心數據欠佳，道指跌逾２００點，納指反彈

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３５９１１﹒８１　跌　２０１﹒８１　０﹒５６
　　標普５００　　　　　４６６２﹒８５　升　　　３﹒８２　０﹒０８
　　納斯達克　　　　　１４８９３﹒７５　升　　８６﹒９４　０﹒５９
　　倫敦富時１００　　　７５４２﹒９５　跌　　２０﹒９０　０﹒２８
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１６０３１﹒５９　跌　１４８﹒３５　０﹒９３
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　７２０１﹒１４　跌　　５８﹒１４　０﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１４﹒３２，歐元兌美元１﹒１４０８
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）旗下平安銀行全年賺３６３億人幣增２６％
　　成實外教育（０１５６５）八個月淨虧損１７﹒９億人幣，不派息　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　皓天財經（０１２６０）不同意證監會指控，尋求法律意見抗辯　　　
　　建德國際（００８６５）１﹒１億人幣投得湖南商住地，佔８０％股權
　　ＡＶ　Ｃｏｎｃｅｐｔ（００５９５）終止購物業獲償４４３萬元　　
　　金粵控股（０００７０）控股股東連綺雯獲委任主席　　　　　　　　
　　易大宗（０１７３３）６０６萬元回購５１０萬股，或續回購　　　　
　　大唐西市（００６２０）或合資沉香藝術品銷售，訂備忘　　　　　　
　　安樂工程（０１９７７）擬售南京佳力圖最多３％股權　　　　　　　
　　力世紀（００８６０）委威馬汽車創辦人沈暉任聯席主席　　　　　　
　　漢港（０１６６３）附屬擬合作開發模擬商用物業實景及招商信息系統
　　雲頂新耀（０１９５２）獲星洲冠狀病毒治療產品授權　　　　　　　
　　金利來（００５３３）擬投資最少４億元，廣州建國際商貿與消費總部
　　敏華控股（０１９９９）武漢買地建製造基地，作華中總部　　　　　
　　匯控（００００５）倫敦續回購９１６０股，涉資４９﹒２萬　　　　
　　保誠（０２３７８）委任非執董Ｇｅｏｒｇｅ　Ｓａｒｔｏｒｅｌ　　
　　大發地產（０６１１１）本月到期優先票據交換要約獲７８％接納　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　伊泰煤炭（０３９４８）持準朔鐵路股權降至逾１２％　　　　　　　
　　中信証券（０６０３０）「Ａ＋Ｈ」１０供１﹒５股，籌２８０億人幣
　　濰柴動力（０２３３８）逾１８億元認購招行結構性存款　　　　　　
　　中國信達（０１３５９）不參與認購重慶螞蟻消費金融２０％股權　　
　　中航科工（０２３５７）２億人幣認購中航光電新Ａ股　　　　　　　
　　眾安在綫（０６０６０）去年保費收入２０４億人幣，同比升２２％　
　　招商證券（０６０９９）委吳宗敏任總裁，董事長霍達停代行職務　　
　　京投交通（０１５２２）終止２﹒５億人幣增資京城地鐵　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　三愛健康（０１８８９）發可換股票據，籌７２００萬元　　　　　
　　首控集團（０１２６９）尋批准更新發最多２０％新股　　　　　　
　　赤子城（０９９１１）５０００萬美元組基金，參與藍城兄弟私有化
　　邁博藥業（０２１８１）治療腫瘤骨轉移產品臨床試驗申請獲批　　
　　滿地科技（０１４００）建議１０股併１股，每手買賣單位改１萬股
　　雅居樂（０３３８３）回購本金額千三萬美元票據連息　　　　　　
　　陽光能源（００７５７）去年收入逾７０億人幣，同比增１６％　　
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　　　　　　　　　　《上海專電》　
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　　上海經信委要持續招引數字經濟、元宇宙等重大項目
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　　　　　　　　　　　《中印衝突》　
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　　中印軍長級會談同意保持渠道溝通，盡快解決剩餘問題
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　　　　　　　　　　《北京冬奧》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北京冬奧會火炬２月２日至４日將在三個賽區傳遞
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　投資者預期英國下月加息，英鎊升美元維持２個月低位
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　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　烏克蘭危機談判未
　　獲突破，美方指「
　　戰鼓聲大作」　　
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　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　英方稱有華人律師
　　干預英國政治，中
　　方：反對捕風捉影
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨新增本土確
　　診病例２例，無症
　　狀感染３例　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比特幣升幅幾乎蒸
　　發，有傳巴基斯坦
　　禁虛幣　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　《ＩＰＯ反應》　
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　　德盈公開超購６﹒
　　３倍一手中籤率三
　　成，下限定價　　
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