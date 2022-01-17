《日出而作》消費者信心數據欠佳，道指跌逾２００點，納指反彈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
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紐約道瓊斯 ３５９１１﹒８１ 跌 ２０１﹒８１ ０﹒５６
標普５００ ４６６２﹒８５ 升 ３﹒８２ ０﹒０８
納斯達克 １４８９３﹒７５ 升 ８６﹒９４ ０﹒５９
倫敦富時１００ ７５４２﹒９５ 跌 ２０﹒９０ ０﹒２８
法蘭克福ＤＡＸ １６０３１﹒５９ 跌 １４８﹒３５ ０﹒９３
巴黎ＣＡＣ ４０ ７２０１﹒１４ 跌 ５８﹒１４ ０﹒８１
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１４﹒３２，歐元兌美元１﹒１４０８
《公司業績》
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中國平安（０２３１８）旗下平安銀行全年賺３６３億人幣增２６％
成實外教育（０１５６５）八個月淨虧損１７﹒９億人幣，不派息
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《公司資訊》
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皓天財經（０１２６０）不同意證監會指控，尋求法律意見抗辯
建德國際（００８６５）１﹒１億人幣投得湖南商住地，佔８０％股權
ＡＶ Ｃｏｎｃｅｐｔ（００５９５）終止購物業獲償４４３萬元
金粵控股（０００７０）控股股東連綺雯獲委任主席
易大宗（０１７３３）６０６萬元回購５１０萬股，或續回購
大唐西市（００６２０）或合資沉香藝術品銷售，訂備忘
安樂工程（０１９７７）擬售南京佳力圖最多３％股權
力世紀（００８６０）委威馬汽車創辦人沈暉任聯席主席
漢港（０１６６３）附屬擬合作開發模擬商用物業實景及招商信息系統
雲頂新耀（０１９５２）獲星洲冠狀病毒治療產品授權
金利來（００５３３）擬投資最少４億元，廣州建國際商貿與消費總部
敏華控股（０１９９９）武漢買地建製造基地，作華中總部
匯控（００００５）倫敦續回購９１６０股，涉資４９﹒２萬
保誠（０２３７８）委任非執董Ｇｅｏｒｇｅ Ｓａｒｔｏｒｅｌ
大發地產（０６１１１）本月到期優先票據交換要約獲７８％接納
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《國企紅籌》
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伊泰煤炭（０３９４８）持準朔鐵路股權降至逾１２％
中信証券（０６０３０）「Ａ＋Ｈ」１０供１﹒５股，籌２８０億人幣
濰柴動力（０２３３８）逾１８億元認購招行結構性存款
中國信達（０１３５９）不參與認購重慶螞蟻消費金融２０％股權
中航科工（０２３５７）２億人幣認購中航光電新Ａ股
眾安在綫（０６０６０）去年保費收入２０４億人幣，同比升２２％
招商證券（０６０９９）委吳宗敏任總裁，董事長霍達停代行職務
京投交通（０１５２２）終止２﹒５億人幣增資京城地鐵
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《神州民企》
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三愛健康（０１８８９）發可換股票據，籌７２００萬元
首控集團（０１２６９）尋批准更新發最多２０％新股
赤子城（０９９１１）５０００萬美元組基金，參與藍城兄弟私有化
邁博藥業（０２１８１）治療腫瘤骨轉移產品臨床試驗申請獲批
滿地科技（０１４００）建議１０股併１股，每手買賣單位改１萬股
雅居樂（０３３８３）回購本金額千三萬美元票據連息
陽光能源（００７５７）去年收入逾７０億人幣，同比增１６％
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《上海專電》
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上海經信委要持續招引數字經濟、元宇宙等重大項目
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《中印衝突》
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中印軍長級會談同意保持渠道溝通，盡快解決剩餘問題
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《北京冬奧》
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北京冬奧會火炬２月２日至４日將在三個賽區傳遞
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《匯市走勢》
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投資者預期英國下月加息，英鎊升美元維持２個月低位
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《國際要聞》
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烏克蘭危機談判未
獲突破，美方指「
戰鼓聲大作」
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《大國博弈》
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英方稱有華人律師
干預英國政治，中
方：反對捕風捉影
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《新冠肺炎》
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上海昨新增本土確
診病例２例，無症
狀感染３例
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《虛幣世界》
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比特幣升幅幾乎蒸
發，有傳巴基斯坦
禁虛幣
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《ＩＰＯ反應》
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德盈公開超購６﹒
３倍一手中籤率三
成，下限定價
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