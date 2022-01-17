《日出而作》消費者信心數據欠佳，道指跌逾２００點，納指反彈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３５９１１﹒８１ 跌 ２０１﹒８１ ０﹒５６

標普５００ ４６６２﹒８５ 升 ３﹒８２ ０﹒０８

納斯達克 １４８９３﹒７５ 升 ８６﹒９４ ０﹒５９

倫敦富時１００ ７５４２﹒９５ 跌 ２０﹒９０ ０﹒２８

法蘭克福ＤＡＸ １６０３１﹒５９ 跌 １４８﹒３５ ０﹒９３

巴黎ＣＡＣ ４０ ７２０１﹒１４ 跌 ５８﹒１４ ０﹒８１

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１４﹒３２，歐元兌美元１﹒１４０８



《公司業績》

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中國平安（０２３１８）旗下平安銀行全年賺３６３億人幣增２６％

成實外教育（０１５６５）八個月淨虧損１７﹒９億人幣，不派息

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《公司資訊》

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皓天財經（０１２６０）不同意證監會指控，尋求法律意見抗辯

建德國際（００８６５）１﹒１億人幣投得湖南商住地，佔８０％股權

ＡＶ Ｃｏｎｃｅｐｔ（００５９５）終止購物業獲償４４３萬元

金粵控股（０００７０）控股股東連綺雯獲委任主席

易大宗（０１７３３）６０６萬元回購５１０萬股，或續回購

大唐西市（００６２０）或合資沉香藝術品銷售，訂備忘

安樂工程（０１９７７）擬售南京佳力圖最多３％股權

力世紀（００８６０）委威馬汽車創辦人沈暉任聯席主席

漢港（０１６６３）附屬擬合作開發模擬商用物業實景及招商信息系統

雲頂新耀（０１９５２）獲星洲冠狀病毒治療產品授權

金利來（００５３３）擬投資最少４億元，廣州建國際商貿與消費總部

敏華控股（０１９９９）武漢買地建製造基地，作華中總部

匯控（００００５）倫敦續回購９１６０股，涉資４９﹒２萬

保誠（０２３７８）委任非執董Ｇｅｏｒｇｅ Ｓａｒｔｏｒｅｌ

大發地產（０６１１１）本月到期優先票據交換要約獲７８％接納

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《國企紅籌》

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伊泰煤炭（０３９４８）持準朔鐵路股權降至逾１２％

中信証券（０６０３０）「Ａ＋Ｈ」１０供１﹒５股，籌２８０億人幣

濰柴動力（０２３３８）逾１８億元認購招行結構性存款

中國信達（０１３５９）不參與認購重慶螞蟻消費金融２０％股權

中航科工（０２３５７）２億人幣認購中航光電新Ａ股

眾安在綫（０６０６０）去年保費收入２０４億人幣，同比升２２％

招商證券（０６０９９）委吳宗敏任總裁，董事長霍達停代行職務

京投交通（０１５２２）終止２﹒５億人幣增資京城地鐵

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《神州民企》

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三愛健康（０１８８９）發可換股票據，籌７２００萬元

首控集團（０１２６９）尋批准更新發最多２０％新股

赤子城（０９９１１）５０００萬美元組基金，參與藍城兄弟私有化

邁博藥業（０２１８１）治療腫瘤骨轉移產品臨床試驗申請獲批

滿地科技（０１４００）建議１０股併１股，每手買賣單位改１萬股

雅居樂（０３３８３）回購本金額千三萬美元票據連息

陽光能源（００７５７）去年收入逾７０億人幣，同比增１６％

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《上海專電》

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上海經信委要持續招引數字經濟、元宇宙等重大項目

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《中印衝突》

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中印軍長級會談同意保持渠道溝通，盡快解決剩餘問題

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《北京冬奧》

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北京冬奧會火炬２月２日至４日將在三個賽區傳遞

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《匯市走勢》

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投資者預期英國下月加息，英鎊升美元維持２個月低位

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《國際要聞》

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烏克蘭危機談判未

獲突破，美方指「

戰鼓聲大作」

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《大國博弈》

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英方稱有華人律師

干預英國政治，中

方：反對捕風捉影

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《新冠肺炎》

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上海昨新增本土確

診病例２例，無症

狀感染３例

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《虛幣世界》

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比特幣升幅幾乎蒸

發，有傳巴基斯坦

禁虛幣

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《ＩＰＯ反應》

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德盈公開超購６﹒

３倍一手中籤率三

成，下限定價

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